Impeachment Trumpa je stále reálnější, přichází o podporu republikánů v Kongresu

Se snahou opozice souhlasí i nejmocnější republikán v Kongresu senátor Mitch McConnell, který ji mimo jiné považuje za možnost, jak Republikánskou stranu od Trumpa distancovat, napsal list The New York Times (NYT).

Ochotu hlasovat pro impeachment Trumpa veřejně z řad republikánů deklarovali kongresmani John Katko, Adam Kinzinger a Liz Cheneyová, dcera někdejšího viceprezidenta Dicka Cheneyho, která je třetí nejvýše postavenou republikánkou ve Sněmovně reprezentantů.

"Prezident Spojených států svolal dav, shromáždil ho a zažehl plameny tohoto útoku. Žádný americký prezident nikdy víc nezradil svůj úřad a svou přísahu na ústavu. Budu hlasovat pro impeachment prezidenta," prohlásila Cheneyová. Podle NYT by se k ní nakonec mohly připojit asi dvě desítky jejích spolustraníků.

K podobnému postoji se začíná klonit i McConnell, šéf republikánské většiny v Senátu, který byl čtyři roky jedním z nejbližších Trumpových spojenců v zákonodárném sboru. Podle serveru Axios je nyní asi 50procentní šance, že ústavní žalobu nakonec podpoří. Pokud by se tak skutečně rozhodl učinit, měla by žaloba vzhledem k McConnellovu vlivu výrazně větší šanci na úspěch. Podle Axios by se jednalo o "jedno z nejvíce šokujících a usvědčujících hlasování v historii americké politiky".

McConnell by podle NYT mohl k takovému kroku přistoupit z velké zčásti kvůli tomu, aby vyvázal Republikánskou stranu z Trumpova vlivu a pomohl ji distancovat se od kontroverzního prezidenta. Podle zdrojů Axios 78letý senátní veterán také bojuje o svůj odkaz - chce vystoupit jako obránce Senátu před slovními útoky prezidenta i před fyzickými hrozbami od jeho podporovatelů.

Trump přitom ztrácí podporu i u lídra republikánské menšiny ve Sněmovně reprezentantů Kevina McCarthyho. Ten se sice veřejně za ústavní žalobu nepostavil, v zákulisí však podle NYT u spolustraníků v Kongresu zjišťoval, zda by měl podporu, pokud by Trumpa veřejně vyzval k rezignaci. Společně s dalšími čelnými republikány ve sněmovně pak řadové kongresmany nepřesvědčuje, aby žalobu v dnešním hlasování nepodpořili.

Minulou středu Trumpovi příznivci vnikli do budovy Kapitolu, ve které členové obou komor potvrzovali výsledky listopadových prezidentských voleb. Končící šéf Bílého domu bez důkazů tvrdí, že volby byly zfalšované, a na mítincích i na sociálních sítích své voliče k nepokojům burcoval. V důsledku chaosu při vpádu výtržníků do Kongresu zemřelo pět lidí.

Sněmovna by mohla ústavní žalobu schválit už dnes - stačí k tomu prostá většina hlasů, kterou demokraté v této komoře mají. Poté by následovalo hlasování v Senátu, kde je k odsouzení prezidenta potřeba dvoutřetinová většina. K ní by demokrati potřebovali 17 republikánů. Trumpovo funkční období skončí 20. ledna.

Pro demokraty je především lákavá možnost prosadit v Senátu hlasování o zablokování možnosti Trumpovy kandidatury v příštích prezidentských volbách. K tomu by stačila prostá většina, právní experti se však neshodují v tom, zda je předtím nutné prezidenta odvolat dvoutřetinovou většinou, napsala agentura Reuters. Trump již dříve uvedl, že plánuje ucházet se znovu o prezidentský úřad, a to v roce 2024.