Kolik lidí s covidem-19 umře v USA v následujících měsících? Předpovědi děsí

Podle CNN se počet hospitalizací významně zvýšil mezi 25. květnem a 9. červnem, a to zejména kvůli protestům, které se konají napříč celými Spojenými státy kvůli úmrtí George Floyda. „Myslím si, že většina Američanů není připravena na další karanténu, a rozumím tomu. Chápu, že lidé jsou ochotni žít společně s virem, ale to znamená, že zemře každý den 800 až 1000 Američanů,“ řekl profesor Ashish Jha pro CNN a dodal, že do konce září by mohlo umřít dalších 100 tisíc spoluobčanů.

Předpověď počtu úmrtí s nemocí covid-19 vydal i Institute for Health Metrics and Assessment (IHME), nezávislé globální výzkumné středisko v oblasti zdraví, a operuje s ní i Bílý dům. Predikce mluví o téměř 170 tisících úmrtí do 1. října. V prohlášení uvedl ředitel IHME Christopher Murray, že USA nezvládnou kontrolovat nárůst infekcí již v září, nejhorší období přijde v listopadu a v následujících měsících v doprovodu sezónní chřipky.

USA také bojuje s kapacitou lůžek, která byla jedním z největších problémů, když pandemie dosáhla svého vrcholu. Obsazenost lůžek byla 78 %, v současné době je to ještě o procento víc. Na tento problém reagovala arizonská ministryně zdravotnicí Cara Christová, když požádala o aktivaci nouzových plánů. „Víme, že covid-19 je stále v naší komunitě, proto očekáváme, že se zvýší počet případů,“ napsala Christová na Twitter.

Podle CNN je nejvíce hospitalizovaných v Severní Karolíně (780), těsně za ní jsou Aljaška, Arkansas, Arizona, Texas i Utah. Čísla hospitalizací celkově vzrostla v několika posledních týdnech. Na tiskové konferenci starosta Los Angeles Eric Garcetti uvedl, že z rozvolňování ochranných opatření je velmi nervózní, a vyzval demonstranty, aby se dobrovolně podrobili karanténě na 14 dnů nebo si zašli na bezplatný test. Starosta také poukázal na fakt, že míra vrcholu infekce dosáhla 3. stupně a díky kolektivní snaze by se mohla snížit až na první stupeň.

Havaj na základě zvyšování míry infekcí prodloužil 14denní karanténu pro turisty až do 31. července. „Velmi tvrdě pracujeme na tom, aby se znovu otevřel cestovní ruch, ale zatím tam nejsme, protože jsme velmi opatrní,“ řekl guvernér David Ige.