Konec demokracie ve světě se blíží? Známý politolog si zoufá

Bezprecedentní vlna útoků

Ve stále více zemích vidíme bezprecedentní vlnu útoků na ústavy, instituce, normy a hodnoty, které dávají demokracii sílu a smysl, varuje Zakaria. Poukazuje na to, co se stalo ve světě během uplynulého týdne, kdy americký Kongres debatoval o obvinění vůči Trumpovi.

V Indii, největší demokracii světa, vládnoucí strana schválila bezprecedentní zákon o občanství, který privileguje jistá náboženství nad ostatními, především islámem, připomíná politolog. Dodává, že krok je silně kritizován lidskoprávními skupinami a jistý indický intelektuál jej popsal jako velký skok k oficiální přeměně konstituční demokracie v nekonstituční etnokracii.

Zákon kráčí ve stopách iniciativy hinduistického nacionalistického hnutí v jednom z indických států, které zbavilo občanství 2 miliony místních obyvatel na základě tvrzení, že nemají dostatečné dokumenty, vysvětluje Zakaria. Doplňuje, že opatření zjevně směřuje proti muslimům, a přestože v Indii má písemné dokumenty jen málo lidí, vláda již začala stavět věznice, kam hodlá tyto osoby poslat.

Izrael, který je prezentován jako stabilní demokracie v moři diktatur, je očividně paralyzován a polarizován, a tak jej čekají již třetí parlamentní volby za jediný rok, upozorňuje politolog. Za znepokojivější ale považuje to, že premiér Benjamin Netanjahu a jeho strana zahájili mimořádně zuřivý útok na justiční systém v zemi, který se údajně proti nim spiknul.

"Ve skutečnosti Netanjahu čelí obvinění z uplácení, podvodů a zpronevěry proto, že vrchní žalobce, který je z Netanjahuovy strany a byl vybrán Netanjahuem, se řídí existujícími zákony a postupy," pokračuje komentátor. Kritizuje, že premiér a jeho stoupenci přesto obviňují vrchního žalobce a policii ze zosnování "pokusu o převrat".

V Maďarsku zase premiér Viktor Orbán, který mluví otevřeně o budování neliberální demokracie, prosazuje zákon, který má opozičním zákonodárcům zkomplikovat možnost spojit se a rozporovat přijímanou legislativu, upozorňuje Zakaria. Dodává, že Orbán se také snaží ořezat pravomoci místní správy, jelikož jeho strana utrpěla v komunálních volbách řadu porážek.

Někdejší prodemokratická barmská disidentka Aun Schan Su Ťij, která před třemi dekádami získala Nobelovu cenu za mír, nyní hájí svou vládu u Mezinárodního soudního dvora proti obviněním z genocidy muslimské menšiny Rohingů, uvádí politolog. Nastiňuje, že v roce 2017 proti nim provedla barmská armáda operaci, která vyhnala 700 tisíc lidí do sousedního Bangladéše.

Vyšetřovatelé OSN zajistili důkazy o masovém zabíjení, hromadném znásilňování a vypalování vesnic, které mělo genocidní záměry, poukazuje Zakaria. Dodává, že Spojené státy v reakci uvalili na mnoho barmských vojenských činitelů sankce.

Recese demokracie

"A to vše jen v tomto týdnu!" zoufá si komentátor. Obává se, že pokud rozšíříme časový záběr, sotva se ubráníme dojmu, že zažíváme to, co americký sociolog Larry Diamond označuje za "demokratickou recesi", která podle Zakarii možná přerůstá v otevřenou krizi.

Již 13 let po sobě zpráva lidskoprávní organizace Freedom House registruje pokles svobody ve světě, méně svobodné volby, propad svobody tisku a omezování osobních a menšinových práv, konstatuje komentátor. Vyzdvihuje přitom loňské zjištění této organizace, že i Spojené státy se vzdávají své tradiční role obhájce a vzoru demokracie a zažívají omezování politických práv a občanských svobod.

Komentář v originálním znění si můžete přečíst zde.

V tomto kontextu doporučuje Zakaria nahlížet na impeachment v USA. "Fakta případu jsou zářivě jasná: Trump tlačil novou ukrajinskou vládu k vyšetřování (Joea a Huntera) Bidenových, jak popsalo ve výpovědi pod přísahou 17 svědků, mnoho z nich zastávajících vysoké vládní posty, přičemž svědectví jednotlivých osob potvrzovalo (výpověď) dalších a vše dále dokumentují emaily, spisy a hrubé přepisy telefonátů," deklaruje politolog.

Republikáni tvrdí, že tento pokus o kampaň, která měla pomoci Trumpovu znovuzvolení, je ve skutečnosti velké nedorozumění, prezident o nic takového nežádal a všichni ti představitelé, kteří mnoho měsíců vyvíjeli horečné úsilí na cizím kontinentu, byli souběžně oklamáni, nastiňuje Zakaria. Taková obhajoba podle něj připomíná spíše špatný film.

V souladu s poučkou, že nejlepší obranou je útok, Trump v tomto týdnu označil agenty FBI za "špínu" a americký ministr spravedlnosti William Barr odmítl závěry generálního inspektora svého vlastního resortu, připomíná, komentátor. Konstatuje, že prezident a jeho stoupenci běžně útočí na diplomaty, tajné služby a ministerstvo spravedlnosti a Bílý dům odmítá poskytovat Kongresu požadované svědky a dokumenty v míře, která je v amerických dějinách bezprecedentní.

"Instituty svobod a práva čelí útoku v celém demokratickém světě," soudí Zakaria. Obává se, že pokud podlehnou, párající se demokratický háv naší společnosti se nakonec roztrhne.