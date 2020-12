ONLINE: Koronavirus se celosvětově potvrdil už u více než 70 milionů lidí

7:49 - Britské letiště Heathrow zavře kvůli malému provozu způsobenému koronavirovou pandemií do konce příštího roku jeden ze svých čtyř terminálů. O sdělení letiště informovala agentura Reuters. Dříve nejrušnější evropský letecký uzel obsloužil v listopadu o 88 procent méně pasažérů. Říjnový pokles počtu pasažérů sesadil Heathrow z pozice nejvíce využívaného evropského leteckého přístavu ve prospěch pařížského letiště Charlese de Gaullea.

7:35 - Americký Úřad pro kontrolu potravin a léčiv (FDA) schválil mimořádné použití vakcíny proti covidu-19 od americké farmaceutické společnosti Pfizer a německé firmy BioNTech. Na svém webu o tom s odkazem na tři nejmenované zdroje napsal nejprve list The New York Times (NYT), úřad FDA jeho zprávu vzápětí potvrdil. Prvních 2,9 milionu vakcín se v zemi začne distribuovat příští týden, napsal list.

Povolení představuje historický milník v boji s pandemií, která si ve Spojených státech vyžádala více než 294.000 životů. Před USA tutéž vakcínu, u níž se prokázala 95procentní účinnost, schválila Británie, Bahrajn, Kanada, Saúdská Arábie a Mexiko. Očekává se, že její použití brzy schválí i Evropská unie.

NEWS: The Pfizer-@BioNTech_Group #COVID19 vaccine has not been approved or licensed by the @US_FDA but has been authorized for emergency use to prevent COVID-19 in individuals 16 & older. See conditions of use: https://t.co/RbC0OwSEEi pic.twitter.com/9b2BYPFk9Z