Kuba opět vítá turisty, po několika měsících přistálo první letadlo z ciziny

Kuba je vysoce závislá na dovozu. Kvůli tvrdým americkým sankcím a pandemii nemoci covid-19 se však dostala do vážné krize a nedostatku.

Letadlo přistálo na letišti na ostrově Cayo Coco, oblíbené destinaci s množstvím turistických rezortů. Kanadské aerolinky plánují létat na Kubu jednou týdně a od příštího měsíce dvakrát týdně.

We are bringing vacations back once again! Today we are celebrating the restart of travel to Cayo Coco, Cuba! Our first customers arrived in Cuba on Friday with a very warm welcome. Looking forward to seeing all the amazing memories they create.#BringingVacationsBack pic.twitter.com/rGLjqsLBAR