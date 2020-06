Lze chránit domovy seniorů před koronavirem? Profesoři jsou skeptičtí

Je třeba chránit všechny

CMS přiznává, že počty případů nákazy a úmrtí jsou pochmurné, ale naznačuje, že podle dat jsou zřejmě lepší pečovatelská zařízení před pandemií více chráněna, uvádějí profesoři. Deklarují, že to není pravda.

Grabowski, Konetzka a Mor nezávisle na sobě analyzovali faktory, které vedou k zavlečení koronaviru do pečovatelského zařízení a zjistili, že nejvíce záleží na lokalitě, kde se zařízení nachází, přičemž žádné, byť sebelepší zařízení tohoto typu se nemoci covid-19 neubrání, pokud je široce rozšířena v oblasti, kde jeho zaměstnanci žijí a pracují.

"Abychom chránili nejzranitelnější spoluobčany, musíme chránit všechny," píšou odborníci. Upozorňují, že ve Spojených státech neměla pečovatelská zařízení před 8. květnem povinnost hlásit případy nákazy koronavirem a následná úmrtí, tudíž není možné získat přehled o tom, jak pandemie v těchto zařízeních řádila v počátečních měsících.

Původní odhad naznačuje, že federální statistika nezachytila až 14 tisíc případů úmrtí na covid-19 mezi klienty a pracovníky pečovatelských zařízení, tedy celých 35 %, konstatují experti. Dodávají, že čísla jsou i tak velmi špatná a k 7. červnu bylo u klientů těchto zařízení ve Spojených státech zaznamenáno 107 tisíc případů nemoci, přičemž na 30 tisíc osob ji podlehlo, zatímco personál se nakazil v 66 tisících případech a zaznamenal na 500 úmrtí.

S ohledem na tato čísla by bylo uklidňující vědět, že některým pečovatelským zařízením se podařilo najít způsob, jak udržet klienty v bezpečí, uvádějí Grabowski, Konetzka a Mor. Jejich výzkum ovšem ukazuje, že při zavlečení nákazy hraje více mnohem větší roli poloha a velikost než kvalita zařízení - nejdůležitějšími faktory jsou hustota zalidnění okresu, míra nákazy mezi jeho obyvatelstvem a rasové složení klientů a personálu, přičemž mezi nimi existuje spojitost.

"Na lokalitě záleží, protože koronavirus, který způsobuje covid-19, se často šíří bez vyvolání symptomů," vysvětlují profesoři. Konstatují, že ve většině pečovatelských zařízení platí od března zákaz návštěv, ale do práce nadále chodí personál, a pokud v jeho prostředí řádí pandemie, ta brzy dostane i na pracoviště.

Mrhání silami

Mnoho pečovatelských zařízení tak může zlepšit kontrolu nákazy u personálu, ale očekávání, že dobrá zařízení dokážou přenos zastavit, zatímco ta špatné nikoliv, je chybné, deklarují odborníci. Podotýkají, že mnoho nejlépe hodnocených zařízení bylo zasaženo, stejně jako se značná část těch nejhůře hodnocených nákaze zcela vyhnula, a to kvůli prosté skutečnosti, že jejich zaměstnanci žijí v málo postižených oblastech.

Profesoři vyvracejí tvrzení republikánských zákonodárců, že opatření jako příjímání pacientů zotavujících se z covidu-19 zpět do pečovatelských zařízení, což povolil například demokratický guvernér státu New York Andrew Cuomo, mají na svědomí úmrtí v těchto zařízeních. Poukazují, že koronavirus totiž silně zasáhl i pečovatelská zařízení v mnoha amerických státech, které návrat pacientů neumožňují.

Komentář v originálním znění si můžete přečíst zde.

"Abychom zachránili životy obyvatel a personálu pečovatelských zařízení, je třeba správně cílit vládní zdroje," píšou Grabowski, Konetzka a Mor. Dodávají, že pokud by byla problémem nízká kvalita zasažených zařízení, pandemii by mohly zpomalit větší regulace a dohled, ale pokud se covid-19 dostává do pečovatelských zařízení skrze komunitní přenos, jak naznačuje jejich výzkum, pak může seniory ochránit pouze systematická vládní reakce zaměřená na identifikaci ohnisek mimo tato zařízení a ochrana zaměstnanců, kteří následně nepřinesou virus na pracoviště.

Zpomalit šíření nákazy v pečovatelských zařízeních může distribuce osobních ochranných pomůcek a testovacích sad, přiznávají profesoři. Doporučují také podporu personálu skrze rizikový příplatek, placenou nemocenskou a adekvátní mzdy, které umožní důstojný život bez nutnosti pracovat ve více zařízeních, což může omezit přenos covidu-19 z jednoho do druhého.

Spolu s tím, jak se učíme virus zadržovat, si v boji s pandemií povedou lépe i pečovatelská zařízení, věří experti. Dodávají, že pokud se tomu tak stane, měly by se od nich učit i další instituce, ale zatím vše nasvědčuje tomu, že nikdo nepřišel s jasným receptem na zastavení koronaviru a že ani ta nejlepší pečovatelská zařízení nemají takové nástroje.

Přesměrování zdrojů na základě uklidňujících, ale chybných závěrů CMS, by bylo mrháním sil v boji s pandemií a tragédií, tvrdí Grabowski, Konetzka a Mor. Za jediný způsob ochrany klientů pečovatelských zařízení tak označují chránit všechny, kteří s nimi pracují a kteří je navštěvují.