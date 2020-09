Maduro ignoruje lidská práva. Venezuelské bezpečnostní složky letos zabily přes 2000 lidí

Komisařka při prezentaci zprávy v Ženevě rovněž kritizovala autoritářský režim venezuelského prezidenta Nicoláse Madura za porušování lidských práv a represe vůči opozici i novinářům. Informovala o tom dnes agentura AFP.

"Znepokojují mě vysoké počty mrtvých mladých lidí ve znevýhodněných čtvrtích, které jsou výsledkem operací bezpečnostních složek. Můj úřad zaregistroval od června do srpna 711 úmrtí, čímž celkový počet mrtvých od letošního ledna překročil dva tisíce," uvedla Bacheletová. Celkem zemřelo při operacích bezpečnostních složek 2039 lidí, jejichž průměrný věk byl 26 let.

