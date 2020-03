Miliony Brazilců věří, že je Země placatá. Teorie "flat Earth" pronikla i do mocenských kruhů

Ricardo nechce uvést celé své jméno. "První, co uslyšíte, když lidem řeknete, že si myslíte, že je Země plochá, je smích," říká. "Bylo o tom už dost diskusí. Protože to je pravda a lidi to probouzí z nevědomosti," dodává.

Ti, kdo jsou přesvědčeni, že je Země placatá, mají tendenci žít ve stínu, poněkud pronásledováni. Komunikují spolu v uzavřených skupinách přes aplikaci WhatsApp, na Facebooku a především na YouTube, kde jejich názory čtou desetitisíce lidí.

V tomto okruhu mohou přívrženci teorie o ploché Zemi svobodně sdílet své přesvědčení, své zkušenosti z fyziky nebo optiky. Země se nepohybuje a je plochá. Ostatně je to už psáno v knize Genesis.

"Naše hnutí se od roků 2016 až 2017 hodně rozrostlo. Dnes je nás v Brazílii přes 11 milionů. Tito lidé pochopili, že je Země plochá," prohlašuje padesátiletý podnikatel Anderson Neves, který také navštěvuje Ricardovu restauraci.

Zmíněné číslo uvádí velmi seriózní institut Datafolha. Jde o sedm procent Brazilců. Toto společenství tvoří většinou muži, často katolíci či evangelíci, kteří mají poměrně nízké vzdělání, informuje agentura AFP.

Anderson Neves ukazuje pamflet proti třem velkým "mystifikátorům", Newtonovi, Darwinovi a Koperníkovi. Vedle sebe má maketu ploché Země ve formě disku, nad nímž se zvedá jakýsi průsvitný dóm zahrnující Slunce a Měsíc.

"Když se podíváte na horizont z nějaké hory, vidíte, že Země není vůbec zakřivená, jak tvrdí vědecké spisy," pokračuje Neves.

Kdyby se Země otáčela, pak by podle stoupenců teorie placaté Země kvůli její rotaci, dosahující v oblasti Ekvádoru až 1700 kilometrů v hodině, všechno létalo. Kdyby byla kulatá, bylo by vidět její zakřivení z letadla.

"Aby bylo zakřivení patrné, je třeba být ve dvojnásobné letové výšce, asi ve 20.000 metrech," vysvětluje astronom Roberto Costa z univerzity v Sao Paulu. "Od dob Galileových, počátku 17. století, se s jistotou ví, že Země není plochá, ale Řekové to pochopili už před více než 2000 lety," dodává vědec.

Podle vědců je přesvědčení o ploché Zemi více otázkou sociologie a psychologie než astronomie.

Teorie ploché Země pronikla nicméně až do mocenských kruhů v metropoli Brasília. Vlivný poradce prezidenta Jaira Bolsonara, bývalý astronom Olavo de Carvalho ve svém tweetu napsal, že "dosud nelze odmítat videa ukazující, že vodní plochy jsou rovné".

Afonso de Vasconcelos odešel do Spojených států, kde je stoupenců teorie ploché Země hojný počet. Afonso de Vasconcelos je ojedinělým případem doktora geofyziky na prestižní univerzitě v Sao Paulu, který věří, že je Země placatá. Jeho příspěvky na YouTube mají 345.000 odběratelů.

Na YouTube je aktivní také Siddhartha Chaibub, jeden z iniciátorů kongresu, na němž se loni v listopadu v Sao Paulu sešlo několik stovek brazilských stoupenců teorie ploché Země.

Hlavním terčem těchto "spiklenců" je americký Národní úřad pro letectví a vesmír (NASA), který údajně manipuluje se satelitními snímky. "Člověk nikdy nebyl na Měsíci, je to fotomontáž," prohlašuje restauratér Ricardo. Anderson Neves dodává: "Stoupenci teorie placaté Země jsou nejinteligentnější. Napište to!"