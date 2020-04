Na covid-19 zemřelo v USA přes 22 tisíc lidí, Trump napadl "zkorumpovaná média"

Do nedělních 23:00 washingtonského času (5:00 SELČ) zaznamenala JHU ve Spojených státech 22.073 obětí covid-19. USA jsou od uplynulého víkendu zemí, v níž na nemoc způsobenou koronavirem zemřelo nejvíce lidí na světě. Na druhém místě tragického žebříčku je Itálie (19.899 obětí), na třetím Španělsko (17.209).

Za 24 hodin přibylo 1514 obětí onemocnění způsobeného koronavirem. Předchozí bilance za 24 hodin činila 1920 obětí a té předcházela bilance dokonce 2108 obětí za den.

Nejhorší situace je nadále ve státě New York, který je ohniskem nákazy s více než 9000 mrtvých. Téměř 7000 z nich eviduje jen město New York.

If the Fake News Opposition Party is pushing, with all their might, the fact that President Trump “ignored early warnings about the threat,” then why did Media & Dems viciously criticize me when I instituted a Travel Ban on China? They said “early & not necessary.” Corrupt Media!