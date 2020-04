Na mnoha místech v USA dopadá koronavirus nejvíce na černochy

— Autor: EuroZprávy.cz / ČTK

Na některých místech Spojených států dopadá koronavirus nepoměrně více na místní černošské obyvatelstvo. S odvoláním na data zveřejněná několika státy a velkými městy to napsal list The New York Times, podle nějž za tímto úkazem stojí hluboce zakořeněné nerovnosti v přístupu ke zdrojům a zdravotní péči u této americké menšiny.