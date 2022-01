Nakažených v USA dál přibývá, státy mají rekordní počty hospitalizovaných

Vývoj epidemie způsobuje problémy i ve školách, v Chicagu je dnes vyučování druhý den po sobě zrušené kvůli sporu mezi vedením města a učitelskými odbory ohledně opatření.

USA ve středu oznámily méně nákaz než v úterý a především v pondělí, kdy přírůstek překročil milion případů, ukazují databáze listu The New York Times (NYT) a Univerzity Johnse Hopkinse (JHU). I středeční součet byl nicméně vyšší oproti předchozímu týdnu, a sedmidenní průměr tak podle NYT narostl na přibližně 585.000 nákaz za den. To je skoro pětinásobek hodnoty z 15. prosince a více než dvojnásobek maxima z loňské zimní vlny epidemie.

I po třech týdnech dramatického nárůstu denních čísel zůstávají počty úmrtí spojených s covidem-19 hluboko pod hodnotami z nejhorší fáze minulé zimy. Už asi měsíc se v USA průměr drží okolo 1300 případů denně. Země s 330 miliony obyvatel eviduje od začátku pandemie 830.000 úmrtí po nákaze virem SARS-CoV-2.

Exploze nákaz se nicméně výrazně promítá do situace v amerických nemocnicích, kde podle statistik sestavovaných NYT leželo v úterý asi 114.000 pacientů s koronavirem. To je nejvyšší číslo od loňského ledna, byť není zcela jasné, kolik z těchto lidí bylo hospitalizováno z jiných důvodů, než je covid-19, načež u nich test odhalil přítomnost koronaviru.

Některé části USA včetně států New Jersey a Ohio nebo federálního distriktu hlavního města Washingtonu registrují nárůst počtu hospitalizací na rekordní hodnoty. Podle televize CNN za poslední týden čtyři státy mobilizovaly příslušníky národní gardy, aby pomáhali s péčí o nemocné. Vedle Ohia je to Maryland, Delaware a Georgia. Nemocnice se vedle přílivu pacientů potýkají s personálními problémy způsobenými šířením nákazy mezi pracovníky. Představitelé jedné z nemocnic v Clevelandu řekli CNN, že asi 400 zaměstnanců tento týden nemohlo pracovat kvůli nákaze koronavirem.

Nepříznivý vývoj epidemie zároveň vnesl chaos do obnovení školního vyučování po vánočních prázdninách. Tisíce škol napříč USA tento týden rušily výuku nebo přecházely na distanční režim kvůli riziku pro žáky i učitele, na některých místech se zavádělo hromadné testování. Problémy v tomto směru má i Kalifornie, která v září hlásila nejméně nákaz v přepočtu na obyvatele, nyní tam ale počty infekcí za 14 dní vzrostly o 500 procent.

Podle NYT však nikde nebyl začátek nového roku na školách tak "vyhrocený a nepředvídatelný" jako v Chicagu, které je domovem třetí největší sítě státních škol v USA. Po dvou dnech školy zde bylo ve středu vyučování zrušené v důsledku sporu mezi úřady a učitelskými odbory. Učitelé se v hlasování vyslovili pro přechod k on-line výuce, tuto variantu ale město odmítá s odkazem na negativní dopady na žáky. Dvě strany ve středu nedospěly k dohodě ohledně dalšího postupu, škola tak statisícům dětí odpadá i dnes.