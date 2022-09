NATO: Ruská mobilizace přispěje k eskalaci, válka se nevyvíjí podle plánu Putina

Více vojáků bude podle Stoltenberga znamenat vystupňování konfliktu na Ukrajině. Ruské jednotky jsou však podle něj špatně vyzbrojeny a chybí jim náležité velení a řízení.

Putin ve svém ranním projevu vyhlásil mobilizaci, která by se mohla týkat až 300.000 rezervistů, a podpořil plán připojit části Ukrajiny k Rusku. Západu také naznačil, že je připraven na obranu Ruska použít jaderné zbraně.

Putinův proslov podle šéfa NATO představuje nebezpečnou a lehkovážnou jadernou rétoriku. Dosud však NATO nezaznamenalo změny v postoji Moskvy k použití jaderných zbraní, dodal Stoltenberg.

"Uděláme vše proto, aby v Moskvě nebyla mýlka o tom, jak přesně budeme reagovat. Samozřejmě to záleží na tom, jaký druh situace nebo jaký druh zbraní by mohli použít. Nejdůležitější je zabránit tomu, aby se to stalo, a proto se vyjadřujeme tak jasně v komunikaci s Ruskem o bezprecedentních důsledcích," prohlásil Stoltenberg.

NATO a spojenci Ukrajině poskytli bezprecedentní podporu, ale potřebují doplnit své arzenály. Jsou proto v těsném dialogu s obranným průmyslem o urychlení výroby zbraní a munice, zdůraznil šéf aliance.

Stoltenberg rovněž vyjádřil naději, že válka na Ukrajině skončí u jednacího stolu, ale Kyjev potřebuje přijatelný výsledek. Aliance se musí připravit na to, že se s Putinem bude potýkat ještě dlouho, upozornil generální tajemník.