New York propustil 1430 neočkovaných pracovníků, je to méně než procento všech

Počet propuštěných představuje méně než jedno procento všech městských pracovníků v New Yorku, může ovšem ještě narůst, píše deník The New York Times. Mezitím ve Spojených státech pokračuje uvolňování nařízení kolem nošení roušek, v Kalifornii bude od středy na veřejných místech vyžadováno už jen od neočkovaných.

Stovkám pracovníků městského úřadu pro školství či policejního sboru ukončil New York pracovní poměr v pátek, což byl termín pro téměř 4000 zaměstnanců, aby si nechali podat první dávku vakcíny proti covidu-19. Tito lidé měli delší dobu neplacené volno, nakonec vedení města propustilo asi třetinu z nich.

Z celkových asi 370.000 pracovníků městských služeb a úřadů je nyní podle Adamse alespoň částečně naočkovaných asi 95 procent. Když byl na podzim požadavek ohledně vakcinace poprvé ohlášen, bylo to asi 84 procent. Kvůli nedodržení nařízení by mohly přijít o práci ještě další stovky nebo i tisíce lidí, neboť zůstávají nevyřešené žádosti mnoha neočkovaných zaměstnanců o výjimky, případně jejich snahy zabránit propuštění ve spolupráci s odbory.

Podobná nařízení jako v New Yorku se v posledních měsících zaváděla i na jiných místech USA nebo na úrovni soukromých společností. List NYT uvádí, že vyhlášky ve firmách i jinde byly zpravidla úspěšné, mnozí odborníci na veřejné zdraví je považují za efektivní způsob, jak zvýšit proočkovanost populace, a snížit tak počty zejména vážných případů covidu-19.

Ve Spojených státech mezitím vlády jednotlivých států upouští od vymáhání nošení roušek a respirátorů na veřejných místech. Podle mapy NYT platila na konci minulého týdne plošná nařízení v tomto směru jen v hrstce amerických států, přičemž Kalifornie nyní svůj režim uvolňuje. Od středy už tam bude zakrývání dýchacích cest ve vnitřních prostorách vyžadováno jen od lidí bez očkování proti covidu-19.

Vlna oznámení o stahování protiepidemických opatření v pondělí pokračovala, když kroky v tomto směru ohlásili lídři státu Maryland a federálního distriktu hlavního města Washingtonu. Marylandský guvernér Larry Hogan uvedl, že od příštího týdne už roušky nebudou povinné ve státních budovách, a také vyzval k ukončení povinnosti na školách. Starostka Washingtonu Muriel Bowserová zase plánuje od 1. března skoncovat s vyžadováním roušek v obchodech, barech či posilovnách. Zároveň oznámila konec kontrol vakcinačních potvrzení v mnoha podnicích, a to s účinností ode dneška.

To vše za pokračujícího pozitivního trendu ve vývoji ukazatelů o epidemii v USA. Denní počty nákaz v zemi klesají už měsíc a po pondělku sedmidenní průměr spadl na zhruba 155.000 infekcí na den. V zemi s více než 330 miliony obyvatel v posledních dnech zůstávalo v nemocnicích asi 90.000 pacientů s koronavirem, což je o 50.000 méně než na konci ledna. Klesly už také počty úmrtí připisovaných covidu-19, USA jich ale stále hlásí v průměru asi 2400 na den.