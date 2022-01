Nových infekcí v USA ubývá, v nemocnicích ale epidemická vlna vrcholí

Přestala růst také bilance hospitalizací s koronavirem, na jednotkách intenzivní péče je ovšem nejvíce infikovaných pacientů za poslední téměř rok. Od začátku pandemie USA zaznamenaly více než 850.000 úmrtí spojených s covidem-19.

Počty zachycených nákaz v zemi prudce rostly asi měsíc, než se tento trend na konci minulého týdne zastavil na hodnotách těsně nad 800.000 případy na den. Po úterku sedmidenní průměr podle listu The New York Times (NYT) a Univerzity Johnse Hopkinse (JHU) činil zhruba 755.000 infekcí.

Nových nákaz ubývá zejména na severovýchodě USA, který byl novou vlnou zasažen dříve než ostatní regiony. Podle databáze NYT tam za týden výskyt případů na 100.000 obyvatel klesl skoro o třetinu. "Vyhráváme," prohlásil v úterý v souvislosti s epidemií starosta New Yorku Eric Adams, byť zároveň uvedl, že počty nákaz a hospitalizací zůstávají extrémně vysoké.

V nemocnicích napříč Spojenými státy je situace stále kritická. Celková bilance hospitalizací, v níž jsou započítáni i pozitivně testovaní pacienti přijímaní do nemocnic z jiných důvodů, zůstává nad nejvyššími hodnotami z loňské zimy. Koronavirová varianta omikron podle dosavadních vědeckých zjištění nese menší riziko těžkého onemocnění než dříve dominantní delta, v USA je však velmi vysoký i počet nakažených pacientů na JIP. Podle ministerstva zdravotnictví jich bylo v úterý 26.550. Vyšší byl tento ukazatel pouze na vrcholu minulé zimní vlny epidemie.

V praxi to znamená, že mnohým nemocnicím docházejí volná lůžka pro těžce nemocné. Plnou obsazenost JIP v pondělí ve společném prohlášení oznámily čtyři nemocnice ve městě Oklahoma City. V Texasu bylo v týdnu od 7. do 13. ledna nejméně 72 nemocnic bez volných míst na JIP, informoval v úterý list The Texas Tribune. "Nemocnice jsou pod obrovským tlakem, problémy s nedostatkem pracovníků je nutí činit těžká rozhodnutí o tom, jaká péče dostane prioritu," shrnuje deník NYT.

I za této situace zůstávají počty úmrtí připisovaných koronaviru výrazně pod rekordy z loňského ledna, kdy se dostaly nad 3000 na den. Nyní je to méně než 2000, zatímco souhrnná bilance podle JHU překročila 854.000. V USA dostaly nejméně jednu dávky vakcíny proti covidu-19 asi tři čtvrtiny populace, skoro čtvrtina už má za sebou i tzv. posilující dávku.

I v důsledku vakcinační kampaně se průběh nové vlny epidemie značně liší od těch předchozích, a to nejen pokud jde o vztah mezi počty nakažených, hospitalizovaných a mrtvých, ale také na úrovni karanténních opatření. Pokud se jednotlivé státy vůbec rozhodly nějaká přijímat, pak se jednalo především o nařízení související s nošením roušek a s prokazováním ukončeného očkování na veřejných místech. Školy se v drtivé většině případů nevracely k distanční výuce.

Federální vláda reagovala mimo jiné nákupem stovek milionů testů na koronavirus pro domácí použití. Plán oznámila za kritiky související s problémy mnohých Američanů v přístupu k testování. Nyní hodlá nakoupené rychlotesty začít bezplatně distribuovat, v úterý za tímto účelem spustila speciální web.

Zároveň vláda prezidenta Joea Bidena chce začít lidem rozdávat respirátory třídy FFP2. Podle médií se jich chystá poskytnout celkem 400 milionů, přičemž ty první budou dostupné ke konci příštího týdne. "Iniciativa přichází v reakci na sílící tlak, aby administrativa pobídla Američany k přechodu od plátěných roušek k účinnějším verzím," podotýká web Politico.