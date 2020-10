Novým prezidentem Bolívie bude patrně socialita Arce. Vrátí se Morales z exilu?

Na základě rychlého sečtení výsledků stojí na prvním místě s 52,4 procenty hlasů chráněnec bývalé hlavy státu Eva Moralese Arce, který kandidoval za exprezidentovo Hnutí za socialismus (MAS). Na druhé místě je podle agentury s 31,5 procenty centrista Carlos Mesa, který působil v prezidentské funkci v letech 2003-2005 a kterého vyslala do volebního klání aliance Občanské společenství (CC).

Luis Arce: We have the commitment to govern for all those people who are in need in Bolivia. pic.twitter.com/YstjJsKPhw