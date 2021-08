Ex-prezidentka Ánězová si ve vězení pořezala zápěstí

"Je to volání o pomoc bývalé prezidentky. Cítí se být velmi pronásledována," řekla právnička novinářům. "Přišel lékař a našel ji s řeznými ranami. Na svém levém zápěstí měla tři rány, zašili je," řekla Cuellarová.

Čtyřiapadesátiletá Áňezová je ve vězení od března a prokuratura ji viní mimo jiné ze vzpoury, jíž se měla dopustit v listopadu 2019. Tehdy se tato politička stala prozatímní prezidentkou, když převzala nejvyšší úřad v Bolívii z pozice druhé místopředsedkyně Senátu. K tomuto kroku, který posléze potvrdil ústavní soud, přistoupila proto, že všichni vyšší ústavní činitelé tehdy utekli ze země. Důvodem byly protesty proti výsledkům voleb, které opět vyhrál prezident Evo Morales.

Bolivijský ministr vnitra Eduardo del Castillo dnes potvrdil, že Áňezová se zjevně pokusila poranit se, ale její stav je stabilní. "To, co se stalo, se vejde do definice pokusu o sebevraždu," řekl Douglas Uzquiano, šéf speciální kriminalistické jednotky bolivijské policie.

Uvěznění političky v květnové rezoluci označil za protiprávní a politicky motivované i Evropský parlament.