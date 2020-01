Odklepnuto. Vydražilo se jedno z nejslavnějších aut filmové historie

"Kladívko odkleplo 3,4 milionu dolarů, ale kupec zaplatí s aukčními poplatky 3,74 milionu dolarů (téměř 85 milionů Kč)," řekl David Morton z aukční síně, která sídlí v Kissimmee nedaleko Orlanda. Jde podle něj o nejvyšší částku, jaká byla kdy za Ford Mustang zaplacena. Předchozí rekord, který je z loňského roku, činil 2,2 milionu dolarů (asi 50 milionů Kč).

Ford Mustang, který je představitelem amerických "nadupaných" vozů, označovaných jako "muscle car", nebyl restaurován. Proto i přes zelený lak a interiér v černé kůži vypadá poněkud zašle a místy rezavě. Příslovečných pět minut slávy vůz zažil během desetiminutové filmové honičky, kdy v uličkách v kopcích San Franciska i létal vzduchem.

Dražil se bez stanovení minimální ceny, což mohlo být riskantní rozhodnutí, protože by vlastníky mohlo přimět prodat vůz za příliš nízkou cenu.

Steve McQueen natáčel scény se staženým okénkem, aby byl vidět za volantem. I přes pověst výborného řidiče se podle filmové databáze IMDB o volant dělil s kaskadérem Budem Ekinsem. Jízdu policejního poručíka Franka Bullitta, jak pronásleduje padouchy v černém voze Dodge Charger, pokládá mnoho filmových fanoušků za nejslavnější filmovou honičku všech dob.

Po natáčení se Ford Mustang prodal zaměstnanci filmového studia Warner Brothers a později policejnímu detektivovi v New Jersey, který jej v roce 1974 prodal za 6000 dolarů Robertu Kiernanovi. Ten auto vlastnil až do své smrti v roce 2014. Předtím odmítl četné nabídky na prodej vozu, včetně žádosti od samotného McQueena, alespoň podle listu The New York Times, a vůz přenechal svému synovi Seanovi.

"Rád bych požádal o vrácení svého mustanga z osmašedesátého," psal herec podle deníku Kiernanovi v roce 1977. "Rád bych jej zachoval v rodině, v původním stavu, v jakém byl ve filmu, než abych jej restauroval; je to pro mě zkrátka osobní záležitost," dodal.

Kiernan ale na dopis neodpověděl. McQueen zemřel o tři roky později, ve věku 50 let.

Sean Kiernan ve videu pro aukční síň uvedl, že s mustangem jezdila až do roku 1980 jeho matka, než se autu porouchala spojka. Od té doby vůz stál. Na tachometru má 65.000 mil (asi 105.000 kilometrů).