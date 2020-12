ONLINE: Svět dál zápolí s koronavirem, dezinformace zaplavují balkánské státy

9:40 - V Německu by se měly už ve středu zavřít obchody, které prodávají jiné než nezbytné zboží. Podle agentury Reuters to vyplývá z vládního návrhu opatření proti šíření koronaviru před dnešním jednáním kancléřky Angely Merkelové s premiéry spolkových zemí. Většina německých obchodů by podle návrhu zůstala zavřená do 10. ledna. Chystá se také například uzavření škol.

9:10 - V Libereckém kraji skóre v protiepidemickém systému PES kleslo o dva body na 74, a je tak na čtvrtém stupni rizika. Počet případů za sobotu stoupl o 181, je to o 38 víc než před týdnem.

9:05 - V Olomouckém kraji přibylo v sobotu 86 potvrzených případů nákazy novým koronavirem. Je to výrazně méně než v pátek, kdy bylo 486 nově nakažených. O víkendu se ale obvykle méně testuje. Počet je nižší i ve srovnání s minulou sobotou, kdy přibylo 147 případů. V protiepidemickém systému PES v kraji kleslo rizikové skóre ze sobotních 78 na dnešních 76, což však nadále odpovídá pátému, tedy nejvyššímu stupni.

9:00 - Ve Zlínském kraji přibylo v sobotu 276 potvrzených případů nákazy novým koronavirem. Je to méně než v pátek, kdy bylo 484 nově nakažených. Počet je ale nepatrně vyšší ve srovnání s minulou sobotou, kdy přibylo 275 případů. V protiepidemickém systému PES v kraji vzrostlo rizikové skóre ze sobotních 79 na dnešních 81, což stále odpovídá pátému, tedy nejvyššímu stupni. V něm je pět krajů Česka.

8:45 - V Japonsku, které má téměř 127 milionů obyvatel, za uplynulý den přibylo 3030 pozitivně testovaných, z toho 621 připadá na hlavní město Tokio. Dohromady země eviduje 177.287 nakažených, z nichž 2562 zemřelo, uvedlo dnes japonské ministerstvo zdravotnictví. Experti upozorňují, že po celé zemi rostou počty vážných případů, což zatěžuje nemocnice a dopadá na každodenní péči o ostatní pacienty.

8:43 - Jižní Korea dnes hlásí 1030 nových infekcí. Podle agentury Reuters tak země druhý den po sobě zaznamenala rekordní nárůst a nyní se potýká s poměrně prudkou třetí vlnou epidemie. V zemi s téměř 52 miliony obyvatel se dosud nakazilo 42.766 lidí, z nichž 580 zemřelo. Korejský premiér Čong Sje-kjon v sobotu řekl, že v případě pokračujícího negativního trendu bude nevyhnutelné zpřísnit omezení týkající se setkávání lidí, což by v této čtvrté největší ekonomice v Asii mohlo podle Reuters prakticky znamenat první takzvaný lockdown.

8:40 - Rizikové skóre PES opět stouplo, k dnešku o dva body na 71. Už týden zůstává ve čtvrtém stupni rizika, který je vymezen 61 až 75 body. Pět krajů má ale skóre na úrovni pátého stupně. Za dalším zhoršením skóre o dva body je mezitýdenní nárůst počtu nových případů v seniorské populaci. V sobotu laboratoře v Česku odhalily 3655 nakažených koronavirem, což je o víkendovém dni nejvíce od 14. listopadu. Pozitivních byla čtvrtina testů.

8:30 - Spiklenecké teorie o koronaviru nacházejí na Balkáně živnou půdu. Podle průzkumu na toto téma věří některé z nich více než tři čtvrtiny tamních obyvatel, což je až třikrát více než ve zbytku Evropy.

7:50 - Koronavirové restrikce v Anglii pomohly na výsluní jednomu poněkud staromódnímu pokrmu, který se v hospodách a barech stal hitem díky pravidlu, podle něhož si smí lidé objednat alkohol jen, pokud si zároveň dají i "pořádné jídlo". Takzvaná pštrosí vejce, tedy slepičí vejce natvrdo obalená v mletém mase, jsou díky polotovarům jednoduchá na přípravu, a poptávka po nich se proto v poslední době enormně zvýšila.

7:32 - V Německu se v sobotu nákaza koronavirem prokázala u 20.200 lidí. S covidem-19 zemřelo dalších 321 infikovaných. Informoval o tom dnes Institut Roberta Kocha. Počet nakažených je nižší než v předchozích dnech, to ale bývá o víkendu pravidlem. V sobotu a v neděli se totiž méně testuje.

7:30 - Počet potvrzených případů nákazy koronavirem překonal ve Spojených státech hranici 16 milionů. Vyplývá to z dat americké Univerzity Johnse Hopkinse, která vývoj pandemie dlouhodobě sleduje. S koronavirem v USA zemřelo přes 297.000 infikovaných.

Our daily update is published. States reported 1.9 million tests, 223k cases, and 2,477 deaths. 108,487 people are hospitalized with COVID-19. pic.twitter.com/8z9U6WRsDm — The COVID Tracking Project (@COVID19Tracking) December 13, 2020

7:20 - Brazílie chce do poloviny příštího roku podat vakcínu proti covidu-19 zhruba 51 milionům lidí, tedy asi čtvrtině obyvatel země. Vyplývá to z očkovacího plánu, který v sobotu zveřejnila místní vláda. V Brazílii se nákaza koronavirem od počátku epidemie prokázala už více než 6,8 milionu lidí. S covidem-19 zemřelo 181.123 infikovaných, informovala dnes agentura Reuters.

7:10 - Téměř 150 lidí zadržela francouzská policie při sobotních protestech proti navrhovanému bezpečnostnímu zákonu. Odpůrci chystané normy demonstrovali již třetí víkend v řadě, informovala agentura AFP. Do ulic Paříže a dalších velkých francouzských měst vyšlo několik desítek tisíc lidí.