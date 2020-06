Dopis šéfovi Bílého domu zaslali týden poté, co úřady na místě rozehnaly převážně pokojnou demonstraci s pomocí policistů na koních a škodlivého dýmu, píše list The Washington Post (WP).

Pelosiová a Schumer zdůraznili, že Lafayette Square bylo dlouhodobě pro Američany místem, "kde se mohou shromažďovat, aby svobodně využili svých ústavních práv v těsné blízkosti Bílého domu".

Demokraté dále uvedli, že Trump toto místo znepřístupnil "těžkým ocelovým oplocením". "Vaše přeměna tohoto unikátního veřejného parku v srdci hlavního města naší země na něco, co vypadá jako militarizovaná zóna, odpírá občanům přístup do parku a vysílá nejhorší možný vzkaz americké veřejnosti a lidem po celém světě," uvedli.

"Lafayette Square má být symbolem svobody a otevřenosti, nikoli místem, za nímž se šéf naší exekutivy krčí ve strachu z demonstrantů, kteří volají po spravedlnosti," uvedli Pelosiová a Schumer.

