"Ničeho jsme nedosáhli." Trump je po telefonátu se Putinem zklamaný, dnes si zavolá se Zelenským

„Byl to poměrně dlouhý hovor. Mluvili jsme o spoustě věcí, včetně Íránu. Také jsme probírali válku na Ukrajině a s tím nejsem spokojený,“ uvedl prezident před nástupem do letadla Air Force One na cestu do Iowy, kde se zúčastní oslav 250. výročí založení Spojených států.

Na otázku, zda došlo k pokroku v jednání o míru, odpověděl stručně: „Ne, žádný pokrok.“

Bílý dům k telefonátu neposkytl žádné oficiální vyjádření. Ruský poradce Jurij Ušakov uvedl, že se během téměř dvouhodinového hovoru nemluvilo o nedávné pauze v amerických dodávkách zbraní na Ukrajinu – o níž dříve informoval server POLITICO.

Trump na toto téma odpověděl nejednoznačně: „My jsme nepřestali. Dáváme jim zbraně. Ale už jsme jim dali tolik zbraní. Stále jim zbraně dáváme a spolupracujeme s nimi, snažíme se jim pomoci. Ale zároveň jsme nepřestali.“

Následně kritizoval svého předchůdce Joea Bidena, že „vyprázdnil celou naši zemi tím, jak jim posílal zbraně“, a dodal, že Spojené státy si musí ponechat dostatečné zásoby i pro vlastní obranu.

Trump zároveň oznámil, že v pátek plánuje telefonický rozhovor s ukrajinským prezidentem Volodymyrem Zelenským.