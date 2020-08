USA tříští debaty o otroctví. Nutné zlo, nebo zákaz výuky?

— Autor: Adéla Soukupová / EuroZprávy.cz

Nová historická analýza toho, jak otroctví formovalo americké politické, sociální a ekonomické instituce, nese název 1619. Jde o inciativu New York Times, která by měla být zařazena do učebních osnov na středních školách USA. Proti tomu bojuje republikánský senátor Tom Cotton, který označil otroctví, jako „nezbytné zlo, aby mohla být unie vybudována“.