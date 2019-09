Ozbrojený konflikt ve vesmíru se blíží? Americké plány vzbuzují obavy

Další bitevní pole

Předtím, než si začali vyměňovat přátelské dopisy, americký prezident zesměšňoval severokorejského vůdce Kim Čong-una jako "malého rakeťáka", připomíná prestižní týdeník. Dodává, že poté, co minulý týden obnovil projekt amerických vesmírných sil (Space And Naval Warfare Systems Command), aspiruje "pozemšťan Trump" na uvedený titul sám.

Space And Naval Warfare Systems Command (SPAWAR) | foto: U.S. NAVY

"Ačkoliv může jít o velký krok pro muže v Bílém domě, je to obrovský skok zpět pro lidstvo," pokračuje editorial. Poukazuje, že po neúspěšném pokusu rozšířit hranice USA zakoupením Grónska Trump naznačuje, že Spojené státy mají právo kolonizovat vesmír a přistupovat k němu jako k prostoru pro neomezené soupeření supervelmocí na "dalším bitevním poli".

Trump se podle renomovaného serveru zřejmě příliš často kouká na scifi Den nezávislosti, ale vesmír Spojeným státům nepatří. Smlouva z roku 1967 ostatně jasně říká, že vesmír mohou volně zkoumat všechny země a žádná si na něj, ani jakékoliv vesmírné těleso, nesmí klást nárok, připomíná The Observer. Doplňuje, že daná smlouva rovněž zakazuje rozmisťovat ve vesmíru zbraně hromadného ničení, přičemž Spojené státy tento dokument podepsaly a ratifikovaly a jsou povinné ho dodržovat.

Americký prezident a jeho "vesmírní kadeti" z Pentagonu mohou argumentovat, že nezamýšlejí nárokovat si suverénní kontrolu nad vesmírem, ale jejich proklamovaný záměr vytvořit výsadní, nezpochybnitelnou americkou dominanci ve vesmíru se téměř neliší, poukazuje britský týdeník. Přiznává však, že zmíněná smlouva nezakazuje veškeré vojenské aktivity ve vesmíru, včetně vytváření vesmírných ozbrojených sil a vývoje vesmírných zbraní, což má být srdcem úkolu SpaceCom.

Podle velitele SpaceCom, generála Johna Raymonda, je v životním zájmu USA být vůdčí silou ve vesmíru a tuto pozici ohrožují jiné země, především Čína a Rusko, uvádí The Observer. Cituje generálova slova: "Rozsah, rozměř a komplexnost této hrozby...je skutečný a znepokojivý. Přestože vesmír je bojový prostor, naším cílem je ve skutečnosti zabránit přenesení konfliktu do vesmíru pomocí odstrašení. Nejlepší způsob, jaký znám, je být připraven na boj a zvítězit...Ve vesmíru jsme nejlepší na světě."

Zavřít oči před historií

"Co takhle nejlepší ve vesmíru z vesmíru? To by bylo působivější," pokračuje ironicky editorial. Způsob, jakým Spojené státy obhajují svou potřebu neustále potvrzovat svou převahu, označuje za pochybný.

Naopak, prestižní server cítí americký pocit nejistoty a pokládá otázku, proč si americká armáda zakrývá oči a zacpává uši před historií, když tak jasně ukazuje, že staré, cynické myšlení ve stylu "hrozba=protiútok=větší hrozba" vedlo k vietnamské válce a americko-sovětským závodům v jaderném zbrojení.

Komentář v originálním znění si můžete přečíst zde.

Američtí generálové, kteří se nedokázali, či nechtějí poučit z minulosti, si našli nové bojiště a v Trumpovi člověka, který rád podpoří toto agresivní jednání, nebere si servítky The Observer. Pokládá řečnickou otázku, co bude následovat, a odpovídá, že ostatní země vyburcované takovou ukázkou vesmírné hegemonie se budou snažit Spojeným státům vyrovnat, nebo je překonat.

"Potenciální ničivě destruktivní rivalita je nekonečná, stejně jako samotný vesmír," pokračuje britský server. Připouští ovšem, že je naprosto pochopitelné, pokud státy chtějí chránit satelitní komunikaci a navigační systémy před raketami odpalovanými ze země či prostředky elektronického boje, stejně jako je legitimní snažit se stát vůdčím hráčem ve vesmíru, jak v červnu nastínila bývala britská ministryně obrany Penny Mordauntová.

Je nepochybně pravda, že vesmír nabízí mimořádné příležitosti pro potenciálně komerčně využitelný vědecký a lékařský výzkum, inovace, objevy a civilní cestování, přiznává dále editorial. Deklaruje však, že cesta jak zajistit, že se z vesmíru nestane další bitevní pole, nevede skrz militarizovaný závod o převahu konkrétního státu.

Cestou tak není připojit se k americké snaze o "vesmírné odstrašení", jak plánuje například Velká Británie, ale pro zamezení militarizace vesmíru a s tím spojeným rizikům budoucího konfliktu by měly všechny zainteresované státy spolupracovat na vytvoření mezinárodního vesmírného úřadu, který bude vynucovat nová závazná pravidla přidaná do aktualizované mezinárodní smlouvy pod patronací OSN, nabádá The Observer. "Učiní tak? To se brzy uvidí," uzavírá renomovaný server.