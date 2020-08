Pence na sjezdu republikánů slíbil "zákon a pořádek". Násilné protesty podle něj musí přestat

Na nominačním sjezdu Republikánské strany, kde oficiálně přijal návrh, aby se o svůj současný post ucházel v listopadových volbách znovu, v souvislosti s demonstracemi kvůli údajné policejní brutalitě vůči černochům Pence řekl, že na ulicích v Americe bude pořádek.

"Aby bylo jasno: násilnosti musí přestat - ať se to děje v Minneapolisu, Portlandu nebo Kenoshe," řekl podle AP Pence s odkazem na místa, která v posledních týdnech zažívala nepokoje v souvislosti s protesty proti rasismu.

V Kenoshe ve Wisconsinu vypukly v uplynulých dnech poté, co policista zasahující u domácí hádky sedmkrát vystřelil do mladého černocha, kterého se snažil neúspěšně zatknout. Způsobil mu vážné zranění. Další ze série podobných událostí, kdy policisté proti černochům při zásazích použili nepřiměřené násilí, podle agentury DPA do jisté míry zastínila nynější republikánský nominační sjezd. Nepokoje se rozhořely letos v květnu po smrti černocha George Floyda v Minneapolisu, který zemřel při tvrdém zásahu bělošského policisty.

Při protestech jde podle viceprezidenta o "násilí a chaos v našich městech, ne o pokojné demonstrace". Pence zdůraznil, že "násilí musí přestat, protože při obraně naší svobody zemřelo příliš mnoho hrdinů na to, abychom viděli, jak Američané na sebe navzájem útočí".

I přes to, že Spojené státy pandemie koronaviru zasáhla nejtvrději na světě, chválil Pence Trumpovu strategii v boji proti nákaze. Viceprezident tvrdí, že díky Trumpovu včasnému jednání se "podařilo zachránit nesčetné životy Američanů a získat čas na začít největší národní mobilizaci od dob druhé světové války". Pence oznámil, že Spojené státy jsou na cestě k tomu, aby do konce letošního roku jako první na světě měly bezpečnou, účinnou vakcínu proti koronaviru.

Dnes republikánský sjezd končí. K delegátům na něm z Bílého domu promluví Donald Trump a oficiálně se ujme nominace své strany. Začátkem listopadu se ve volbách utká s demokratickým kandidátem Joem Bidenem, který zastával post viceprezidenta během vlády Trumpova předchůdce Baracka Obamy.

Biden v reakci na Penceovy výroky o údajném úspěšném Trumpově tažení proti koronaviru na twitteru napsal, že "180.000 lidí zemřelo kvůli koronavirové krizi. A srdcervoucí pravdou je to, že se to nemuselo stát".

180,000 people have died from this COVID crisis. And the heartbreaking truth is that it didn't have to happen this way.