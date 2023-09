Druhá Republikánská debata v USA: Hlasitá, divná, chaotická a vznikl "Kačer Donald," píše NBC

Po první debatě, která se konala 23. srpna, došlo ke zvýšení příznicvů Donalda Trumpa mezi republikánskými voliči v primárních volbách. Z 52 % stoupl na 54 % podle průměrných výsledků průzkumů od FiveThirtyEight. Trump také posílil svou pozici vůči Ronu DeSantisovi, guvernérovi Floridy z 37 bodů na 40 bodů.

Debata byla chaotická, jakoby se nejednalo o jednu stranu

DeSantis ve středu večer zvolil agresivnější tón, když se obrátil na Trumpa. Kritizoval ho za jeho nepřítomnost a naznačil, že by měl vysvětlit zvýšení státního dluhu během svého prezidentství. Později DeSantis kritizoval Trumpa za jeho názory na potraty, které označil za "strašné".

DeSantis se pokoušel vytvořit kontrast mezi sebou a Trumpem, aniž by ztratil podporu Trumpových stoupenců v rámci Republikánské strany.

Chris Christie, bývalý guvernér New Jersey a jeden z nejotevřenějších kritiků Trumpa, ho kritizoval za nedokončení hraniční zdi a za zvýšení dluhu. Christie se obrátil přímo na Trumpa se vzkazem, že pokud nezlepší své výkony, mohou mu začít říkat "Kačer Donald". Tato poznámka vyvolala smích davu a stala se trendem na sociální platformě X, píše NBC News.

Mezitím Trump pronášel projev v Michiganu. Jeho hlavní poradce Chris LaCivita nazval debatu "nudnou a bezvýznamnou" a vyzval k ukončení dalších primárních debat, aby se republikáni mohli soustředit na prezidenta Joea Bidena a neplytvat časem a penězi.

Během pokračující stávky United Auto Workers se republikánští kandidáti vyhnuli podpoře dělníků či společností a zaměřili se na kritiku Joea Bidena a témata jako vládní výdaje a imigrace.

Senátor Tim Scott z Jižní Karolíny uvedl, že Biden by se neměl soustředit na stávku, ale na řešení jižní hranice. Nepřehlédl své dřívější kritické komentáře vůči stávkujícím dělníkům.

Podnikatel Vivek Ramaswamy soucitil s dělníky, ale kritizoval jejich taktiku a navrhl, aby demonstrovali před Bílým domem.

Bývalý viceprezident Pence se zavázal bojovat za právo zaměstnanců rozhodnout se, zda vstoupí do odborů, a tvrdil, že Biden by neměl být v čele demonstrací, ale měl by se věnovat nezaměstnanosti.

Bývalá velvyslankyně při OSN Nikki Haleyová uvedla, že stávkující dělníci protestují kvůli zvyšující se inflaci, kterou podle ní způsobují všechny výdaje, které Biden podporuje.

Debata ukázala, že republikáni v otázce zdravotní péče zůstávají zdrženliví a hovoří obecně.

DeSantis zdůraznil potřebu "větší moci pro lidi a vztahu mezi lékařem a pacientem". Guvernér Severní Dakoty Doug Burgum kritizoval Washington za zasahování do rozhodování a Pence se vyjádřil o přesunu pravomocí na státy.

Republikáni se odchýlili od pokusu o zrušení zákona o cenově dostupné péči v roce 2017, což selhalo politicky, a nepředstavili vlastní alternativní vizi.

Podle průzkumu NBC News důvěřují voliči demokratům více než republikánům, pokud jde o zvládání zdravotní péče, s rozdílem 45 % ku 22 %.

V diskuzi se Ramaswamy hájil za používání TikTok, i když je čínským vlastnictvím a dříve ho kritizoval. Tvrdil, že Republikánská strana potřebuje získat mladší voliče tam, kde jsou, což rozčílilo Haleyovou, která označila TikTok za nebezpečnou aplikaci sociálních médií.

Dále se dostali do sporu ohledně financování Ukrajiny, což je téma, které rozděluje republikány v Kongresu. Ramaswamy navrhoval ukončit americkou pomoc Ukrajině, což Haleyová odmítla s tím, že porážka Putina a Ruska je důležitá. Tento konflikt ukazuje na rozdílné názory v rámci Republikánské strany ohledně zahraniční politiky.

V průzkumu FiveThirtyEight Ramaswamy ztratil několik bodů, kdežto Haleyová téměř zdvojnásobila svou podporu po první debatě.

Moderátoři Fox Business měli problémy udržet kontrolu kvůli častým přerušením. Guvernér Burgum byl jedním z největších přerušovačů, možná proto, že byl ohrožený a chtěl si zajistit místo v další debatě. V určitou chvíli mu moderátor dokonce hrozil, že mu odřízne mikrofon.

Předtím moderátoři upozornili kandidáty, že přerušování jim ubere čas do konce debaty. Ke konci debaty musel další moderátor kandidáty připomenout, aby nevyskakovali bez výzvy.