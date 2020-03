Pete Buttigieg ukončil klání o Bílý dům. Mohlo by to pomoci Bidenovi, píše agentura

Pete Buttigieg ve své řeči ocenil, jakých úspěchů se jim podařilo dosáhnout. Zejména zmínil vítězství ve stranickém shromáždění v Iowě na začátku února. Zdůraznil rovněž, jaké hodnoty se snažil ve své kampani prosazovat. "A tak si musíme v tento fázi klání přiznat, že nejlepším způsobem, jak zachovat víru v naše cíle a ideály, je odstoupit a pomoci sjednotit naši stranu a náš národ," prohlásil 38letý Buttigieg.

"Takže jsem dnes učinil obtížné rozhodnutí a zastavil svou kampaň," dodal. Doplnil, že udělá "vše, co je v jeho moci", aby zajistil, že příštím americkým prezidentem se stane zástupce demokratů.

Thank you for inviting me into your homes, sharing your stories, and putting your trust in me. We launched our campaign because Americans are hungry for a new kind of politics that brings us together.



And together we'll beat this president and build the era that must come next. pic.twitter.com/QDajvx1lpL