Plně obsazené letadlo v éře koronaviru? Fotografie vyvolala nebývalý rozruch

Všichni pasažéři sice podle fotografie měli roušky, ale příslib sociálního distancování na palubě aerolinka patrně nedodržela. Informoval o tom deník The Washington Post (WP).

Lékařovy obavy z nedodržování restrikcí ze strany letecké společnosti se potvrdily v sobotu, kdy se spolu s 25 dalšími zdravotníky ocitl v plně obsazeném letadle.

"Počítám, že United v těchto dnech uvolňují svá pravidla sociálního distancování? Všechna sedadla tohoto (Boeingu) 737 jsou obsazená," napsal Weiss na twitteru a připojil fotografii plného letadla.

I guess @united is relaxing their social distancing policy these days? Every seat full on this 737 pic.twitter.com/rqWeoIUPqL