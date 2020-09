Brazílie eviduje přes čtyři miliony nakažených koronavirem, na paty jí šlape Indie

Úhrnem tamní úřady od počátku pandemie zaznamenaly 4,041.638 případů nákazy koronavirem. Celková bilance mrtvých se vyšplhala na 124.614, píše Reuters.

Brazílie, která má 210 milionů obyvatel, je po Spojených státech co do počtu nakažených i mrtvých druhou nejpostiženějších zemí světa. USA zaregistrovaly už více než 6,1 milionu nakažených a bezmála 186.500 mrtvých s covidem-19.

Podle výzkumníků z londýnské Imperial College se nyní reprodukční číslo viru SARS-CoV-2 pohybuje v Brazílii pod kritickou hodnotou jedna. Reprodukční číslo udává, kolik dalších lidí v průměru nakazí jeden infikovaný. Vědci nicméně upozornili, že pod tuto hranici kleslo číslo v Brazílii už jednou v srpnu, brzy se ale vrátilo zpět nad ni.

V Indii za poslední den přibylo 83.341 lidí nakažených koronavirem na celkových 3,94 milionu. Počet mrtvých zůstává v Indii, která má 1,35 miliardy obyvatel, poměrně nízký, připomíná Reuters. Za uplynulých 24 hodin jich přibylo 1096, celková smrtelná bilance činí 68.472.

Na indické hospodářství následky opatření proti šíření koronaviru ve čtvrtletí od dubna do června dopadly nejtvrději ze všech významných ekonomik. Většinu tohoto období totiž lidé byli nuceni zůstat doma, což ochromilo ekonomický život země. Z jedné vesnici na západě země, odkud nebyl do poloviny srpna hlášen jediný případ nákazy, se nyní infikoval každý čtvrtý obyvatel. Podle policie se to stalo kvůli náboženské slavnosti, která se tam konala.

Reuters uvádí, že za současným rychlým nárůstem případů v Indii jsou právě takové ohniska ve vesnicích a městečkách, kde lidé prakticky vůbec nenosí roušky a nedodržují bezpečné rozestupy a kde se znovu pořádají veřejné akce.

Nejvíce zasaženou zemí nynější pandemií covidu-19 zůstávají Spojené státy, kde se podle údajů Univerzity Johnse Hopkinse nakazilo 6,15 milionu lidí, z nichž 186.790 komplikacím provázejícím koronavirovou infekci. Celosvětově ji prodělalo nebo prodělává 26,3 milionu lidí a skoro 868.750 zemřelo.