Počet obětí koronaviru v USA opět strmě roste, nejhůř je na tom Kalifornie

Jedním z nejhůře zasažených států v současné vlně epidemie je nejlidnatější Kalifornie. "Očekáváme, že budeme mít více mrtvých, než kolik na ně máme místa," řekl starosta Los Angeles Eric Garcetti s tím, že město již vyčerpalo veškeré svoje kapacity na jednotkách intenzivní péče. V celém téměř 40 milionovém státu pak dohromady zbývají k dispozici asi tři procenta lůžek na JIP, počet hospitalizovaných osob přitom nadále roste.

Analýza NYT však ukazuje, že Kalifornie není ojedinělým případem. Více než třetina Američanů nyní žije v oblasti, kde hrozí bezprostřední nedostatek lůžek na JIP, každý desátý pak tam, kde jsou již tyto jednotky zcela plné, nebo v nich zbývá jen pět procent míst.

Our daily update is published. States reported 1.9 million tests, 242k cases, 3,438 deaths, and 114k people currently hospitalized with COVID-19 in the US. Both case and hospitalization counts from today are all-time highs. pic.twitter.com/6ZbWKOGATS — The COVID Tracking Project (@COVID19Tracking) December 18, 2020

Americký Úřad pro kontrolu léčiv (FDA) by mohl ještě dnes schválit mimořádné nasazení další vakcíny proti covidu-19 v USA, tentokrát preparátu vyvinutého společností Moderna.

V případě posvěcení vakcíny by mohly americké státy obdržet už o víkendu prvních asi šest milionů dávek, které stačí na naočkování tří milionů lidí. Již v neděli přitom do řady nemocnic a domovů pro seniory zamířily první asi tři miliony dávek již schválené vakcíny od společností Pfizer a BioNTech.

Rychlé proočkování populace je podle řady expertů zřejmě nejspolehlivějším způsobem, jak na mnoha místech předejít kolapsu zdravotnického systému. Podle expertů však bude trvat měsíce, než se podaří dostat preparáty k širokým vrstvám populace, velké množství lidí navíc vakcíně nedůvěřuje, a očkování proto odmítá.

Ve snaze podpořit důvěru veřejnosti ve vakcínu se dnes nechá před kamerami naočkovat viceprezident Mike Pence (61 let), příští týden by měl to samé učinit nastupující prezident Joe Biden (78 let).

V této osvětové kampani však podle médií nápadně chybí dosluhující prezident Donald Trump (74 let). Ten se v období po volbách veřejně téměř vůbec neangažuje a soustředí se především na snahu o zvrácení své prohry poukazováním na údajné podvody, pro něž však zatím nepředložil relevantní důkazy. NYT poznamenává, že řada prezidentových přívrženců rovněž patří právě do tábora odpůrců vakcíny.

Ještě tento týden by svou první dávku měli obdržet lídři v Kongresu. Ty k přednostní vakcinaci určila Národní bezpečnostní rada (NSC), aby byla zajištěna kontinuita vládnutí v případě neočekávaných situací. Předsedkyně Sněmovny reprezentantů Nancy Pelosiová (80 let) a lídr republikánské většiny v Senátu Mitch McConnell (78 let) ve čtvrtek uvedli, že se nechají naočkovat v několika příštích dnech. K přednostnímu naočkování se však mohou přihlásit i řadoví členové Kongresu.