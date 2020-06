Pompeo obvinil Radu OSN pro lidská práva z pokrytectví

"Rada OSN pro lidská práva, nyní složená z Venezuely a ještě nedávno z Kuby a Číny, zůstává i nadále útočištěm pro diktátory a demokracie, které jim v jejich činnosti nijak nebrání," uvedl Pompeo v prohlášení. "Je to obrovské zklamání pro ty, kdo se skutečně snaží prosazovat lidskou důstojnost," dodal.

Rezoluce navržená africkými státy mimo jiné ukládá vysoké komisařce OSN pro lidská práva Michelle Bacheletové do roka vypracovat zprávu o rasismu ve světě. V pozadí rezoluce stála smrt Afroameričana Floyda, kterého koncem května při zatýkání udusil bělošský policista a která vyvolala vlnu demonstrací proti rasismu a policejní brutalitě nejen v USA, ale i v mnoha dalších zemích ve světě.

Jak Pompeo ve svém prohlášení rovněž uvedl, jestliže "to rada s ochranou lidských práv myslí vážně", měla by věnovat pozornost zejména dění na Kubě, v Číně či v Íránu. "Kdyby rada jednala čestně, uznala by sílu americké demokracie a vyzvala by autoritářské režimy po celém světě, aby americkou demokracii napodobily," dodal ministr zahraničí. K vyšetření policejní brutality a rasové diskriminace ve Spojených státech vyzval radu přímo bratr George Floyda.