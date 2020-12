Pompeo označil venezuelské volby za frašku

Hlasování v neděli označil za nelegitimní i americký ministr zahraniční Mike Pompeo, jehož země spolu s šesti desítkami států od loňska uznává za prezidenta Venezuely šéfa opozicí ovládaného parlamentu Juana Guaidóa.

"To, co se děje ve Venezuele, je podvod, fraška, ne volby," napsal v neděli na twitteru Pompeo. Podle něj volby neodrážejí vůli venezuelského lidu. Na to reagoval šéf venezuelské diplomacie Jorge Arreaza, který připomněl, že Pompeo brzy skončí v úřadu. "Promluvil zombie! Ačkoli podle jeho šéfa se podvod při volbách stal v USA. Kéž se brzy vrátí diplomacie na ministerstvo zahraničí a do Bílého domu," napsal na twitteru Arreaza s odkazem na stížnosti prezidenta Donalda Trumpa na výsledky listopadových prezidentských voleb v USA, v nichž vyhrál demokrat Joe Biden.

USA loni v lednu jako první uznaly Guiadóa prozatímním prezidentem Venezuely a poté zavedly několikery sankce vůči představitelům Madurova režimu vůči podnikům, z nichž režim profituje, včetně venezuelské státní ropné společnosti PDVSA.

Legitimitu nedělních voleb předem zpochybnila i EU, která na ně odmítla vyslat pozorovatele, ač evropská mise se snažila vyjednat jejich odklad a změnu podmínek hlasování.

Maduro před volbami oznámil, že dorazí 300 pozorovatelů, jména ale neuvedl. Španělská média v neděli psala, že přijel jako pozorovatel i někdejší španělský socialistický premiér José Luis Zapatero. Ten vyzval EU, aby se distancovala od politiky USA vůči Venezuele a svůj postoj přehodnotila, protože sankce a neuznávání podle Zapatera nic neřeší.

"Není možné uznat legitimitu voleb, které se konaly bez nezávislé volební instituce, bez účasti všech politických sil, zejména bez demokratické opozice pronásledované režimem, a na nichž nebyli objektivní a důvěryhodní pozorovatelé," komentovalo volby kolumbijské ministerstvo zahraničí. Výsledky voleb, které zřejmě vyhráli Madurovi socialisté, odmítla uznat i Kanada. "Dál požadujeme mírový přechod k demokracii a svobodné a rovné prezidentské volby," uvedla kanadská diplomacie.

Bojkotující opoziční strany připomněly, že nejvyšší soud jim "ukradl" stranické symboly. Nejvyšší soud totiž po vyhlášení bojkotu dosadil do vedení těchto formací stranické odpadlíky nakloněné Madurovi. Bojkot vyhlásily strany poté, co soud jmenoval členy ústřední volební komise, ač podle ústavy to má udělat parlament.

Volby opět označil za frašku i Guaidó, který vyzval Venezuelany k účasti v on-line referendum organizovaném částí opozice ode dneška do soboty. Hlasovat v něm mohou i Venezuelané v zahraničí a voliči mají odpovědět mimo jiné na to, zda si přejí konec Madurovy vlády a nové svobodné volby.

Guaidó také prohlásil, že parlament, jemuž od loňského ledna předsedá a který vzešel z předchozích voleb v prosinci 2015, zůstane, dokud se neuskuteční svobodné prezidentské a parlamentní volby. "Jménem poslanců Národního shromáždění vám říkám: nic nás nezastaví, zůstaneme v našich funkcích plnit náš ústavní mandát," dodal. Nové funkční období parlamentu začíná obvykle 5. ledna.

Nízkou volební účast popsali i zpravodajové serveru Infobae, podle nichž byly volební místnosti v Caracasu téměř prázdné a těch málo voličů, kteří přišli, byli podle nich zejména starší lidé. Některá média citovala i audionahrávku, na níž ve tři odpoledne údajně syn Nicoláse Madura, kandidující v těchto volbách, říká, že účast "není taková, jakou režim očekával". Účast v parlamentních volbách v roce 2015 činila 71 procent.