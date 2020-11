Poslední, co pacienti s covidem před smrtí uvidí? Lékař netradičním videem apeluje na veřejnost

Ačkoliv má většina pacientů s covidem lehký a téměř či zcela bezpříznakový průběh, ne všichni mají to štěstí. Část nakažených se ocitne na podpoře dýchání, navzdory které na následky nemoci zemře.

Jak vypadá poslední moment těchto pacientů natočil americký lékař, který se ve videu, jež se stalo hitem sociálních sítí, sklání nad kamerou, která je situována v poloze připomínající ležícího pacienta.

V jedné ruce drží baterku, ve druhé intubační trubici. Ta se do plic pacientů zavádí v celkové anestezii, z níž se ale někteří nakažení už nikdy neproberou.

Please listen as this is dire. I don’t want to be the last person that looks in your frightened eyes. #MaskUp ⁦@DrKenRemy1⁩ ⁦@WUSTLmed⁩ pic.twitter.com/qwb4eERlfE