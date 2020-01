Požár zachvátil přístav na řece Tennessee, sedm lidí pohřešováno

Požár zničil 35 zakotvených lodí, většinou hausbótů. Hasiči podle velitele Genea Mecklause zasahovali na zemi i na vodě, povoláno bylo sedm sborů.

Podle místní rozhlasové stanice WBRC život popálených není ohrožen.

Breaking. Deadly fire in Scottsboro at Lake Guntersville in Jackson Co. 35 boats destroyed

A lot are house boats

7 people sent to hospital - they jumped off boats and the dock

7 people unaccounted for

17* agencies involved.