Přední americký epidemiolog Fauci podpořil vakcínu. O její bezpečnosti nepochybuje

V rozhovoru s televizní stanicí CBS News se přední americký specialista na infekční choroby Anthony Fauci blíže vyjádřil k vakcíně proti koronaviru. V něm mimo jiné uvedl, že pokud se nechá očkovat dostatečné množství lidí, pandemie by mohla ustoupit ještě před koncem příštího roku.

To by se dle něj stalo pouze za předpokladu, že se během příštího roku nechá naočkovat minimálně třetina americké populace. Zároveň ovšem apeluje na nutnost nošení roušek, dodržování bezpečných rozestupů a omezení mezilidských kontaktů. ,,Společně bychom to se zavedením vakcíny měli zvládnout, ale samo se to nestane,“ dodává.

Naočkovat by se dle jeho názoru měli i ti, kteří se již v minulosti virem nakazili. ,,Pokud se koronavirem nakazíte, není nikde napsané, jak dlouho jste vůči němu imunní nebo zda jste vůbec někdy byli,“ říká Fauci. O dlouhodobém efektu vakcíny má ovšem pochybnosti.

Zatímco nedokáže odhadnout, zda bude přeočkování nutné každý rok, jako je tomu na příklad u vakcíny proti chřipce, Fauci uvedl, že by ho překvapilo, kdyby účinnost vakcíny proti koronaviru byla doživotní. ,,Zřejmě se budeme muset nechat přeočkovat. V jakých intervalech, to nyní nedokážu tvrdit.“

Na názor imunologa ohledně bezpečnosti vakcíny dali už i bývalý prezident Obama nebo nově zvolený prezident Biden. Ti uvedli, že pokud ji Fauci označí za bezpečnou, očkovat se určitě nechají. Sám doktor Fauci prozradil, že se řídí stanoviskem Úřadu pro kontrolu potravin a léčiv. Pokud je vakcína dle tamních vědců bezpečná a efektivní, bude prý jedním z prvních, kteří si ji nechají aplikovat, až na něj přijde řada.

V této souvislosti podotkl, že by ji doporučil i ostatním lidem včetně svých známých nebo rodinných příslušníků. Naočkovat by se prý nechal i před kamerami. Fauci byl také jedním z prvních, kteří vystoupili proti kritice týkající se uspěchanosti vakcíny. Rychlost jejího vyvinutí odůvodnil pokroky ve vědě.

,,Odráží to pouze značné pokroky ve vědním vývoji těchto typů vakcín. Proto, co nám dříve zabralo roky, nyní zvládáme v řádu měsíců. Lidé se opravdu nemají čeho bát," řekl.

Doktor Anthony Fauci se již přes 50 let podílí na výzkumech a projektech Národního institutu zdraví. Zároveň je i ředitelem Národního institutu alergií a infekčních chorob. Od vlády Ronalda Reagana působí jako hlavní poradce prezidentů Spojených států. Ve své funkci bude pokračovat i v nové administrativě Bidena a Harrisové.