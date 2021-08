Přijdou další lockdowny? Ekonom naznačil, jaký bude dopad mutace delta

Klíčem je míra paniky

Osud ekonomiky se bude odvíjet o budoucího vývoje nových nákaz, ale především od míry paniky úřadů v jednotlivých státech, deklaruje autor komentáře. Nevylučuje, že navzdory pokračujícímu postupu v očkování obyvatelstva se situace může zhoršit natolik, že na řadu opět přijdou lockdowny a karantény, ačkoliv aktuální data naznačují opak.

Ezrati rozebírá situaci ve Spojených státech, kde tamní Centrum pro kontrolu a prevenci nemocí (CDC) eviduje 346 milionů očkovacích dávek podaných zhruba 165 milionům Američanů, což znamená, že polovina tamního obyvatelstva je plně očkovaná.

"To může budit důvěru ve schopnost země nechat tuto metlu za sebou, ale tři ukazatele generují opětovné obavy," pokračuje odborník. Za první označuje nedávný náhlý vzestup nákaz spojovaných s virovou variantou delta, za druhou tzv. průlomové infekce a za třetí zjištění, že i očkovaní mohou nakazit ostatní.

Uvedené skutečnosti jsou sice na první pohled znepokojivé, ale pokud je zasadíme do kontextu, působí méně děsivě a zdaleka nedávají důvod k návratu přísných opatření z jara loňského roku, deklaruje ekonom.

Nárůst počtu nákaz je šokující, připouští Ezrati. Poukazuje, že ve Spojených státech se ve srovnání s loňským červnem zvýšil o 480 % na více než 66 tisíc případů denně. Prostá extrapolace takového nárůstu vypadá jako morová rána, ale je třeba mít na paměti, že čísla jsou mnohem nižší než letos v lednu, kdy bylo denně evidováno na čtvrt milionu nově nakažených, vyzdvihuje expert. Vyčísluje, že aktuálně je postiženo 0,02 % americké populace, což je méně než v případě sezónní chřipky.

Sezónní chřipkou se podle CDC každoročně nakazí na 45 milionů Američanů a 60 tisíc z nich nemoci podlehne, což znamená smrtnost 0,02 %, zdůrazňuje autor komentáře. Doplňuje, že aktuální obavy tedy spíše odrážejí očekávání než stávající realitu.

"Nemělo by také překvapovat, že někteří očkovaní lidé přenášejí nemoc, ani by to nemělo oslabit důvěru ve vakcíny," píše Ezrati. Konstatuje, že nikdo nikdy netvrdil, že vakcinace poskytuje absolutní ochranu, navíc počty nakažených očkovaných jsou nižší, než se očekávalo při zahájení očkování.

CDC nyní eviduje 6.587 tzv. průlomových infekcí, přičemž téměř pětina z nich připadá na asymptomatické pacienty, nastiňuje ekonom. Podotýká, že na 74 % takových případů se týká lidí starších pětašedesát let, což naznačuje, že drtivá většina nákaz po očkování se týká osob s oslabenou imunitou, která je běžným projevem stárnutí.

Pro zastavení ekonomiky není důvod

I pokud započteme počty případů mezi starými lidmi, průlomové infekce momentálně připadají na 0,004 % očkovaných Američanů, vyzdvihuje odborník. Zmiňuje i další zjištění CDC, že z evidovaných průlomových nákaz skončilo 1.263 úmrtím, což znamená, že smrtnost mezi očkovanými Američany nyní dosahuje 0,007 %, tedy téměř třicetkrát méně než u sezónní chřipky.

Zpráva, že očkovaní mohou přenášet virus, pokud se jím nakazí, vychází z výzkumu v ve městě Provincetown ve státě Massachusetts, přičemž se zdá, že očkovaní vykazují podobnou virovou nálož jako neočkovaní, uvádí Ezrati. Vysvětluje, že z toho vychází předpoklad, že bez bezpečnostních opatření mohou očkovaní šířit nemoc dále v populaci, což má ospravedlnit povinnost očkovaných nosit nadále roušky ve vnitřních prostorách.

"Ale nemůže to žádným racionálním způsobem ospravedlnit taková opatření, která by mohla zastavit ekonomiku," zdůrazňuje expert. Deklaruje, že lockdown nelze ospravedlnit ani obavami o děti, pro něž momentálně neexistuje vakcína, jelikož data naznačují, že nebezpečí nákazy pochází od méně než jednoho z dvou stovek očkovaných jedinců.

Podle ekonoma se zdá, že nejlepší reakcí na současnou situaci - vyjma častějšího nošení roušek - je snaha naočkovat co největší počet lidí. Ačkoliv je vzestup nových nákaz znepokojivý, musel by výrazně překročit předchozí zkušenost, aby racionálně vedl k opětovnému přibrzdění ekonomiky, která si v americkém případě vede při zotavování z loňských dopadů protipandemických restrikcí výborně.

Pokud americké federální vládě či jednotlivým státům "nerupnou nervy" a politici nepocítí potřebu šířit paniku, bude zřejmě pokračovat oživení ekonomiky, a to navzdory schopnosti varianty delta šířit se rychle v populaci, včetně malé části očkovaných jedinců, uzavírá Ezrati.