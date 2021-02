Rána pesimistům: dolarová krize není na pořadu dne, ujišťuje analytik

— Autor: Marek Bláha / EuroZprávy.cz

NÁZOR - Existuje nějaká seriózní alternativa, která by nahradila americký dolar na pozici mezinárodní rezervní měny? A jak si povede dolar v případě, že prasknou stávající akciové a úvěrové bubliny na trzích? Tyto otázky klade Desmond Lachman v komentáři pro server National Interest. Ekonomický analytik z think tanku American Enterprise Institute dodává, že odpověď na tyto otázky nenaznačuje, že by v dohledné době dolar čelil jakékoliv krizi.