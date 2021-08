Šéf NATO kritizuje afghánskou vládu za "vojenský a politický" kolaps

"To, čeho jsme v posledních týdnech byli svědky, je vojenský a politický kolaps," uvedl šéf NATO na tiskové konferenci v Bruselu. Rychlost, s jakou se Tálibán dostal zpět k moci, podle něj nikdo nepředpokládal. Z toho pro Západ plynou ponaučení, míní Stoltenberg.

Podobně jako americký prezident Joe Biden i šéf NATO hlavní podíl viny připisoval afghánské vládě. "Afghánští političtí lídři se nedokázali Tálibánu postavit a nedokázali najít mírové řešení. (...) Je to neúspěch afghánských úřadů, co vedlo k tomu, co dnes sledujeme," citovala Stoltenberga agentura AFP.

Po pádu mezinárodně uznávané vlády a návratu Tálibánu k moci panují na Západě obavy z toho, že Afghánistán se opět stane úrodnou půdou pro mezinárodní terorismus. Generální tajemník NATO dnes hovořil o hrozbě, před kterou se aliance musí mít na pozoru. Nejvyšší prioritu ale podle něj v tuto chvíli mají snahy dostat z Afghánistánu "zranitelné" obyvatele, jako jsou někdejší tlumočníci zahraničních jednotek.