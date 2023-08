Harry promluvil o složitém návratu z války. Bez Meghan se musel vypořádat s traumatem

Princezna Diana zemřela při tragické dopravní nehodě ve francouzské Paříži v roce 1997. "Ztráta mé maminky v tak mladém věku byla traumatem, které jsem si pořádně neuvědomoval. Nikdy jsme o tom nehovořili, já o tom nemluvil a potlačoval jsem to, jako to dělá většina mladých lidí," uvedl Harry v dokumentární zpovědi.

Spouštěčem traumatu byla služba vlasti v Afghánistánu. Princ nicméně přiznal, že největší boj sváděl s tím, že kolem sebe neměl nikoho, kdo by mu pomohl. S manželkou Meghan se seznámil až v roce 2016, velkolepá svatba ve Windsoru proběhla o dva roky později.

Série Heart of Invictus podle BBC ukazuje, s jakými psychickými i fyzickými výzvami se musí vypořádat trvale postižení váleční veteráni. Hry Invictus Games jsou podle Harryho reakcí na šok z rozsahu konfliktu v Afghánistánu, kde byl hned dvakrát. Poprvé v roce 2008 jen krátce, protože bylo porušeno mediální embargo. Na přelomu let 2012 a 2013 strávil na misi čtyři měsíce.

Dokumentární cyklus vznikl z iniciativy páru pro Netflix. Streamovací platforma už se muže těšit i na další projekt z dílny vévody a vévodkyně ze Sussexu. Harry a Meghan totiž nedávno koupili práva ke zfilmování úspěšného bestselleru Meet me at the Lake (Potkáme se u jezera) spisovatelky Carley Fortune.

Koupi filmovacích práv potvrdil magazínu Forbes mluvčí vydavatelství Penguin Random House, které vydalo také princovy memoáry nazvané Spare. Britský list The Sun odhadl, že společnost Archewell Productions zaplatila za práva až 3,8 milionu dolarů.

Zahraniční média už dříve upozornila, že příběh knihy, která strávila pět týdnů na seznamu bestsellerů deníku New York Times, se podobá osudu hvězdné dvojice. Odehrává se totiž v Torontu, kde Meghan žila a natáčela seriál Kravaťáci (Suits), když začala randit s mladším synem současného britského krále Karla III.

Spisovatelka Carley Fortune v prohlášení uvedla, že vyhlíží spolupráci s Netflixem a Archewell Productions, aby se příběh dostal také na obrazovky.