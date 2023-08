Harry a Meghan degradováni. Monarchie definitivně sebrala princi titul

Upozornil na ně britský deník Daily Mail, podle jím osloveného experta jde o jasné znamení, že se instituce dále distancuje od hvězdného páru. Konkrétně se životopisy vévody a vévodkyně ze Sussexu na webových stránkách propadly dolů k dalšímu kontroverznímu členovi, kterým je princ Andrew, mladší bratr současného krále Karla III.

U prince Harryho bylo také vypuštěno oslovení Jeho královská výsost, jehož se dvojice vzdala v roce 2020 v rámci dohody stvrzující její odchod z pozice pracujících členů královské rodiny. Přesto se titul více než tři roky na webu nadále vyskytoval v souvislosti s mladším ze synů nynějšího britského panovníka.

Ačkoliv duo ztrácí pozici v rámci monarchie, buduje si ji v Hollywoodu, do jehož sousedství se pár přestěhoval. Jak jsme informovali, došlo ke koupi práv na zfilmování bestselleru Meet me at the Lake (Potkáme se u jezera) spisovatelky Carley Fortune. Výše transakce je odhadována až na 3,8 milionu dolarů. Výsledné dílo by se mělo objevit na Netflixu.

Po nedávném ukončení pracovního vztahu dvojice a Spotify se objevily pochybnosti také o pokračování spolupráce s Netflixem. Zástupce streamovací platformy však na konci června sdělil, že ta si váží partnerství s firmou Harryho a Meghan. Aktuálně se pracuje na dokumentární sérii Heart of Invictus.

Zároveň ale deník The Sun před časem napsal, že streamovací gigant řeší, zdali hvězdnému páru vyplatí druhou polovinu lukrativního kontraktu ve výši 81 milionů liber. List s odvoláním na svůj zdroj z filmového průmyslu uvedl, že princ a jeho žena dostanou zbývajících 40 milionů jen za předpokladu, že vytvoří obsah, o který bude opravdový zájem.