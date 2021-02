Senát schválil Buttigiege za ministra dopravy, Mayorkas bude ministrem vnitřní bezpečnosti

Buttigieg byl původně soupeřem nynějšího prezidenta Joea Bidena v boji o demokratickou nominaci do prezidentských voleb. Je v americké vládě prvním, kdo se otevřeně hlásí k homosexuální orientaci, připomněla agentura AFP.

Jeho nový úřad má kromě jiného také zajišťovat bezpečnost v dopravě za epidemie covidu-19. V Senátu dnes pro něj hlasovalo 86 senátorů a 13 bylo proti. Když ho Biden na funkci nominoval, označil jej za "nový hlas" v administrativě. Devětatřicetiletý Buttigieg bude mít pod sebou 55.000 zaměstnanců ministerstva a k dispozici rozpočet dosahující desítek miliard dolarů.

Řekl, že začne rychle pracovat na zvýšení bezpečnosti dopravy a obnově důvěry Američanů v dopravní infrastrukturu. Letecké společnosti, ale i autobusová doprava, systémy metra i železnice se v době pandemie potýkají s odlivem cestujících.

Od Buttigiege se čekávají rozhodnutí, která podpoří Bidenovy záměry v ochraně životního prostředí. Buttigieg by měl podporovat auta s nízkou spotřebou i to, že se později postaví za Bidenův plán na ochranu klimatu a budování infrastruktury. Jeho součástí je obnova silnic a mostů, doprava bez emisí a budování infrastruktury potřebné pro nástup elektromobilů. V příštím desetiletí tak má vzniknout na 500.000 dobíjecích stanic.

Mayorkas byl potvrzen do funkce ministra vnitřní bezpečnosti USA

Americkým ministrem vnitřní bezpečnosti bude Alejandro Mayorkas, jehož dnes do funkce potvrdil Senát Kongresu USA. Bude prvním Američanem hispánského původu v čele úřadu, ve kterém působil jako náměstek za vlády prezidenta Baracka Obamy. Ministerstvo vnitřní bezpečnosti odpovídá za bezpečnost hranic, otázky přistěhovalectví, kybernetickou bezpečnost a připravenost a za pomoc při přírodních katastrofách. Při slyšení v Senátu Mayorkas řekl, že pověří zpravodajce shromažďováním informací o extremistických hrozbách.

Za jeden z nejtěžších úkolů úřadu považuje tento jednašedesátiletý syn kubánských rodičů nutnost čelit vnitřnímu terorismu.

V Senátu bylo proti Mayorkasově jmenování mnoho republikánů, ale nakonec byla nominace přijata poměrem hlasů 57:43. Mayorkas se stává šestým členem vlády, jehož jmenování vyžaduje schválení v Senátu. Těsně před ním kongresová komora přijala také nominaci Petea Buttigiege a schválila ho do čela ministerstva dopravy.

Mayorkas se narodil na Kubě a rodiče s ním i s jeho sestrou přicestovali do USA v roce 1960. Po určitou dobu žili na Floridě a pak se přestěhovali do Kalifornie, kde Mayorkas vystudoval práva. Bude řídit úřad s 240.000 zaměstnanci a měl by podpořit prezidenta Joe Bidena v jeho snaze změnit imigrační politiku a opatření zavedená předchozí administrativou.