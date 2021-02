Senát vyzval Trumpa, aby při svém procesu svědčil pod přísahou

"S ohledem na Vaše zpochybnění faktických obvinění si Vás dovoluji vyzvat, abyste svědčil pod přísahou, a to buď před, anebo během senátního procesu o impeachmentu, který se týká Vašeho jednání z 6. ledna 2021," uvedl v dopise Trumpovi demokratický zákonodárce Jamie Raskin. Ten je hlavním manažerem procesu s Trumpem.

Tato výzva Senátu nemá pro Trumpa právní závaznost, může ji odmítnout. Pokud by tak učinil, Senát by to v žalobě použil jako argument v Trumpův neprospěch, jako důkaz jeho neochoty. Později může Senát Trumpa předvolat, což by už bylo povinné a Trump by svědčit musel.

Ústavní žaloba, kterou už dříve schválila Sněmovna reprezentantů, viní Trumpa z podněcování ke vzpouře v souvislosti s lednovými nepokoji v Kapitolu. Senát se jí začne zabývat 9. února, Trumpovo svědectví by mělo podle médií zaznít mezi 8. a 11. únorem. Raskin Trumpa v dopise upozornil, že pokud svědectví odmítne, Senát to proti němu použije v procesu. Trump a jeho tým se podle agentur k žádosti zatím nevyjádřili.

Trump čelí žalobě, která ho viní z podněcování ke vzpouře a kterou na něj v závěru jeho mandátu podala Sněmovna reprezentantů v souvislosti s výtržnostmi jeho příznivců v sídle Kongresu. Takzvaný impeachment posuzuje Senát, tedy druhá kongresová komora, která v případě uznání Trumpovy viny může bývalému prezidentovi zakázat, aby v budoucnu usiloval o veřejný úřad. Republikánský exprezident přitom podle médií zvažuje, že by znovu kandidoval na prezidenta v roce 2024.