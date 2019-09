Senátor střílel před parlamentem na Haiti, mezi zraněnými je fotoreportér

Při střelbě utrpěl fotograf Chery Dieu-Nalio lehké zranění v oblasti čelisti a po ošetření už byl propuštěn z nemocnice. Stav druhého zraněného, člena ochranky, není znám. Féthière tvrdí, že jej demonstrující příznivci opozice napadli a že zbraň použil kvůli obavám o život.

zdroj: YouTube

Senátoři dnes měli schvalovat nominaci nového premiéra Fritze Williama Michela, který by měl nahradit dosavadního předsedu vlády Jeana-Michela Lapina, jenž v červenci podal demisi. Michel, kterého už do funkce schválila dolní komora, bude čtvrtým premiérem od chvíle, kdy v roce 2017 nastoupil do prezidentského úřadu Jovenel Moise. Hlasování o premiérovi však bylo kvůli násilnostem prozatím odloženo.

Haiťané letos už několikrát masově demonstrovali za prezidentovo odstoupení, v červenci při protestech zemřel jeden člověk, v únoru bylo mrtvých nejméně deset. Haiťané požadují odstoupení prezidenta zejména kvůli korupci i zhoršující se ekonomické situaci a protestují také proti nepotrestané zpronevěře státních peněz za bývalé vlády.