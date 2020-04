Senátorka Warrenová podpořila nominaci Bidena do boje o Bílý dům

Po Berniem Sandersovi a Baracku Obamovi je Warrenová třetí výraznou tváří Demokratické strany, která v těchto dnech Bidenovu kandidaturu podpořila, píše Politico.

Warrenová se sama se svým levicovým programem ucházela o demokratickou nominaci, ale v březnu z boje odstoupila, když v dosavadních primárkách a volebních shromážděních nezískala očekávaný počet hlasů. V táboře demokratických uchazečů o nominaci byla zprvu spolu s Bidenem a Sandersem považována za favoritku.

In this moment of crisis, it’s more important than ever that the next president restores Americans’ faith in good, effective government—and I’ve seen Joe Biden help our nation rebuild. Today, I’m proud to endorse @JoeBiden as President of the United States. pic.twitter.com/VrfBtJvFee