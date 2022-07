Sněmovna v USA podpořila právo na potrat, Senát to nejspíše zablokuje

Sněmovna stejný návrh poslala do Senátu už v loňském roce a plán následně ztroskotal, připomíná zpravodajský web Axios. Procedurální pravidla menší ze dvou komor Kongresu umožňují komukoli z členů blokovat legislativních návrhy, nemají-li podporu alespoň 60 senátorů. Senát je od loňského ledna mezi demokraty a republikány rozdělený poměrem 50 křesel ku 50, přičemž z republikánského tábora v minulosti podpořily právo na potrat pouze dvě senátorky.

V uplynulých skoro 50 letech garantoval Američankám právo ukončit těhotenství zhruba do jeho 24. týdne verdikt nejvyššího soudu z případu Roeová vs Wade. Soud v něm rozhodl, že američtí zákonodárci nemohou potraty zakazovat vzhledem k jisté pasáži 14. dodatku americké ústavy týkající se odepírání osobní svobody. V červnu ovšem pětice konzervativních členů devítičlenného soudu precedent zvrátila a regulaci potratů vrátila do rukou amerických států či Kongresu.

Návrh přijatý ve Sněmovně reprezentantů výsledkem 219 hlasů ku 210 by dříve platný výklad ústavy uzákonil. Bránil by státům v zakazování potratů do fáze těhotenství, kdy je plod schopen přežít mimo dělohu. Kromě toho by zakázal vyžadovat od pacientů "lékařsky nepotřebné osobní návštěvy" před vykonáním zákroku.

Po uzákonění práva na potrat v posledních měsících opakovaně volá prezident USA Biden, který čelí i od některých stranických kolegů kritice, že ve věci nejedná dostatečně razantně. Na konci června prohlásil, že zákonodárci by v této souvislosti měli učinit výjimku z procedurálních pravidel Senátu, bude-li to nutné. K tomu by stačila prostá většina, ani tento scénář ale není příliš reálný, neboť minimálně dva demokratičtí senátoři jsou dlouhodobě proti oslabení obstrukcí a nic nenasvědčuje tomu, že by nyní stanovisko měnili.

Demokratičtí kongresmani kromě obnovy federálního práva na interrupce navrhují také opatření, které by garantovalo těhotným ženám a dívkám možnost vycestovat kvůli potratu do jiného státu. Dále chtějí příští týden prosadit uzákonění práva na antikoncepci.

Republikáni mezitím ve státech napříč USA zavádějí přísné restrikce na provádění potratů, často bez výjimek pro oběti znásilnění. Také už ve sněmovně předložili návrh federálního zákazu interrupcí od chvíle, kdy lze u embrya detekovat srdeční tep. Někteří republikánští zákonodárci o ukončení těhotenství hovoří jako o "vraždění dětí".