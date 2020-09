Stát Mississippi bude mít na nové vlajce magnólii, komise vybírala z 3000 návrhů

Mississippi mělo na své vlajce konfederační symbol jako poslední stát v USA. Vlajka s tímto emblémem vlála na budově zákonodárného sboru v hlavním městě Jacksonu 126 let. Na konci června ji stáhli poté, co změnu zástavy schválili mississippští zákonodárci.

Zvláštní komise nyní podle NBC News doporučila, aby byl na nové mississippské vlajce bílý květ šácholanu, který je považován za symbolický strom tohoto státu. Návrh musí nyní schválit guvernér Tate Reeves. Následně se k nové podobě vlajky budou moci vyjádřit i občané v referendu, které se bude konat souběžně s prezidentskými volbami 3. listopadu. Pokud jej odmítnou, bude Mississippi do schválení nového návrhu bez vlajky.

Komise vybírala z tří tisíc návrhů. Podmínkou bylo, aby na nich nebyl konfederační symbol a aby obsahoval nápis In God We Trust (Věříme v Boha). Na vítězném návrhu je kromě nápisu na modrém pozadí květ šácholanu obklopený hvězdami, po stranách zástavy jsou červené a zlaté pruhy.

NEW: Mississippi Flag Commission chooses this ‘magnolia flag’ as the final state flag design- which will be on the ballot for voter approval in November.



The now-discarded flag bearing the Confederate flag was adopted in 1894. pic.twitter.com/HtarTIGujk