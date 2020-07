Střelba na pohřbu v Chicagu: 15 zraněných, několik z nich vážně

Úterní střelba postihla oblast Gresham jižně od centra třetího největšího města Spojených států. Terčem útoku se stali lidé, kteří se přišli rozloučit s mužem zastřeleným minulý týden v jiné části Chicaga.

"Mysleli jsme, že je tam venku válka," řekla lokálnímu deníku Chicago Sun-Times Arnita Gederová, která zaslechla výstřely, zatímco se doma dívala na televizi. "Je to absurdní, všechny ty útoky, co se tady dějí. Opravdu to musí skončit," řekla s tím, že když v úterý večer vyšla ze svého domu, byla ulice plná zraněných.

Podle policie bylo postřeleno celkem 15 lidí včetně deseti žen ve věku 21 až 65 let. Všechny oběti jsou prý dospělé, některé byly hospitalizovány s vážnými zraněními.

Agentura AP uvádí, že po přestřelce auto s útočníky havarovalo a jeho pasažéři se rozprchli. Vyšetřovatelé zatím nikoho nezatkli, v noci na dnešek ale vyslýchali jednoho podezřelého, uvedl policejní velitel Hector Alfaro.

Lokální média hovoří o jednom z nejhorších případů masové střelby z poslední doby. Chicago má se střeleckými útoky problémy dlouhodobě, v posledních týdnech se ale situace zhoršila. Na konci května zažilo několikamilionové město nejkrvavější den za poslední desetiletí, když bylo za 24 hodin zastřeleno 18 lidí. O víkendu podle AP v Chicagu postřelili 63 lidí, z nichž 12 nepřežilo.

"Příliš mnoho lidí trpělo," komentovala "další nesmyslnou tragédii" starostka Lori Lightfootová. "Příliš mnoho zbraní je na našich ulicích a v rukou lidí, kteří by je nikdy neměli mít," uvedla.

Násilí v Chicagu v posledních dnech komentuje i americký prezident Donald Trump, který navrhl nasazení federálních bezpečnostních složek v ulicích města. Lightfootová ale tuto myšlenku zpočátku příliš nevítala, hlavně kvůli dění v západoamerickém Portlandu, kde agresivní taktika federálních agentů jen rozdmýchala vášně kolem pokračujících protestů za reformu policie. V úterý nicméně starostka uvedla, že její město vítá "skutečnou spolupráci".

AP s odvoláním na nejmenovaného činitele obeznámeného s plánem napsala, že ministerstvo pro vnitřní bezpečnost chce do Chicaga poslat asi 150 agentů jedné ze svých složek. Místní policii prý mají v boji s kriminalitou podporovat nejméně dva měsíce.