Smrtelně postřelili českého starostu Chicaga, je tomu 90 let

Zhruba minutu poté, co přistoupil k jeho vozu a začal s ním hovořit, třesklo několik výstřelů. Nadcházející prezident vyšel z atentátu bez škrábnutí, zraněno však bylo pět okolostojících, nejhůře právě Cermak. Střelec, nezaměstnaný třiatřicetiletý italský přistěhovalec Giuseppe Zangara, vystřelil celkem šestkrát a křičel přitom "Příliš mnoho lidí hladoví!." Roosevelt předtím pronášel řeč ze zadního sedadla svého otevřeného vozu.

"Jsem rád, že jsem to byl já, a ne vy," řekl kladenský rodák Cermak (Antonín Čermák) Rooseveltovi poté, co jej zasáhla kulka. K atentátníkovi se hned seběhlo několik mužů a patrně by ho ubili k smrti, kdyby Roosevelt nezasáhl se slovy, ať přenechají spravedlnost úřadům. Zangara později vypověděl, že nechoval nenávist k Rooseveltovi osobně, pouze nenáviděl všechny vysoce postavené a bohaté lidi. Vypověděl také, že ho k zoufalému činu dohnala chronická bolest žaludku: "Protože mě trápil žaludek, chtěl jsem si to vyřídit se všemi kapitalisty tím, že zabiju prezidenta. Žaludek mě bolel už dlouho."

Jeho extrémní čin zrcadlil zlost a frustraci mnoha dělníků v Americe za takzvané "velké deprese", jež následovala po propadu akcií na americké burze v říjnu 1929. V okamžiku jeho činu byl Roosevelt právě zvoleným prezidentem, který měl teprve složit přísahu. Zprávy o jeho postoji během incidentu zaplnily následujícího dne veškerý tisk v USA a přispěly k jeho obrazu silného vůdce.

Zangara byl o několik dní později za pokus vraždy odsouzen k 80 letům vězení. Když však 6. března 1933 devětapadesátiletý Cermak svým zraněním podlehl, byl Zangara čtyři dny nato postaven znovu před soud, odsouzen k trestu smrti a 20. března popraven. O tom, kterému z politiků byla kulka v Miami doopravdy určena, se dodnes vedou spory. Zatímco Zangara trval na tom, že chtěl zabít Roosevelta, záhy se objevily dohady, že obětí měl být skutečně Cermak a že jeho vraždu si objednala chicagská mafie.