Trump povolal do Chicaga Národní gardu

Libor Novák

8. října 2025 9:13

Chicago
Chicago Foto: Pixabay

Příjezd Texaské národní gardy do oblasti Chicaga znamená další eskalaci tvrdého postupu prezidenta Donalda Trumpa vůči tomuto městu. V Chicagu už v uplynulých týdnech došlo k zesílení imigračních opatření a také k rostoucímu počtu násilných střetů. Ty se odehrály například na předměstí Broadview, kde byly bezpečnostní složky zachyceny, jak proti demonstrantům používají slzný a pepřový plyn.

Nejnovější přítomnost armády přišla poté, co federální soudkyně April Perry odmítla okamžitě zablokovat vstup vojáků do města. Stalo se tak i navzdory probíhajícímu soudnímu sporu státu Illinois a města Chicaga proti krokům Trumpovy administrativy. Generální prokurátor Illinois Kwame Raoul podal žalobu v pondělí s cílem "okamžitě a trvale" zabránit Trumpovi v nasazení státní Národní gardy nebo vyslání vojáků z jiných států, jako je Texas.

Po rozhodnutí soudkyně Perry však byli vojáci v pondělí mobilizováni a několik médií, včetně Chicago Tribune a New York Times, potvrdilo, že v oblasti Chicaga zůstali i v úterý. Starosta Chicaga Brandon Johnson navíc podepsal výkonný příkaz, který zakazuje agentům Imigračního a celního úřadu (ICE) působit na pozemcích města. Jedná se již o třetí výkonný příkaz, kterým se Chicago snaží omezit pravomoci agentů ICE od chvíle, kdy Trump poprvé naznačil nasazení vojsk.

Johnson při pondělním podpisu prohlásil, že městské pozemky a soukromé podniky, které k tomu nedají souhlas, již nebudou sloužit jako místa pro tyto razie. Dále uvedl, že nemohou agentům dovolit bez kontroly "řádit po celém městě" a dodal, že nikdo nestojí nad zákonem. Johnson vyzval: "Pokud Kongres tuto administrativu nezkontroluje, pak to udělá Chicago." Bílý dům v reakci na to starostu obvinil z "napomáhání a podněcování zločinných nelegálních imigrantů, vrahů, násilníků, obchodníků s lidmi a členů gangů", informoval server Newsweek.

Představitelé Illinois dlouhodobě odsuzují plány Trumpovy administrativy na federální zásah. Guvernér J.B. Pritzker již dříve v rozhovoru pro CBS News vyzval "všechny, aby se Trumpovi postavili" tváří v tvář intervenci. Pritzker zdůraznil, že "žádné jednotky do ulic amerického města nepatří, pokud nejde o povstání nebo skutečnou nouzovou situaci". Dále dodal, že udělá vše pro to, aby zabránil prezidentovi "odebírat lidem práva a využívat armádu k invazi do států".

Starosta Johnson také vehementně odsoudil plánovanou intervenci od prvního náznaku. Během shromáždění ke Dni práce řekl: "Budeme bránit naši demokracii ve městě Chicagu. Budeme chránit lidskost každého jednotlivce ve městě Chicagu." Senátor Illinois Dick Durbin nasazení odsoudil prohlášením, které vydal v době, kdy vojáci do státu přijížděli.

Uvedl, že nasazení Texaské národní gardy navzdory námitkám volených představitelů Illinois je nejen zbytečné, ale také nezákonné. Dodal, že příslušníci Národní gardy si nezaslouží být využíváni jako "političtí pěšáci v politickém divadle prezidenta Trumpa". Trump naznačoval federální intervenci v Chicagu v rámci svého zaměření na města řízená Demokraty za účelem rozšíření federálního prosazování imigračních zákonů.

Trump se opakovaně pokusil nasadit federální jednotky v Portlandu, ale federální soudce jeho poslední snahy zablokoval. Guvernérka Oregonu Tina Kotek v nedávných komentářích pro NPR odsoudila jakoukoli vojenskou intervenci ve státě jako "hrozbu pro naši demokracii" a "budíček" pro další státní úředníky. Trumpova administrativa již dříve v červnu nasadila jednotky Národní gardy v Los Angeles, kde agenti ICE provedli rozsáhlé razie. Trump také v srpnu nasadil tisíce vojáků Národní gardy a federálních agentů ve Washingtonu D.C. v rámci svého bezprecedentního převzetí policejní kontroly nad hlavním městem.

Trump tvrdí, že tyto kroky jsou nezbytné pro pomoc s prosazováním imigračních zákonů a bojem proti kriminalitě. Místní i celostátní demokratičtí lídři však poukazují na to, že úroveň kriminality obecně klesá. 

včera

Thunbergová se hádá s Trumpem. Poslala ho, aby se nechal vyšetřit

Soud v USA, ilustrační foto

Nad Trumpem se stahují mračna? Nejvyšší soud mu může osekat pravomoci

Nejvyšší soud Spojených států amerických zahajuje nové funkční období s agendou plnou potenciálně zásadních případů, které by mohly nově definovat rozsah prezidentských pravomocí Donalda Trumpa. Během osmi měsíců, kdy je Trump opět v Bílém domě, testuje hranice výkonné moci, jednostranně zavádí nové politiky, škrtá federální rozpočty a pracovní místa a snaží se pod svou kontrolu dostat dříve nezávislé agentury. 

Donald Trump USA (Spojené státy americké) chicago

před 1 hodinou

před 2 hodinami

Zbyněk Stanjura

S Fialou skončí i Stanjura. Kdo povede ODS a co bude se Spolu?

Premiér a předseda Občanské demokratické strany (ODS) Petr Fiala, který v úterý oznámil spolustraníkům, že na příštím kongresu strany už nebude usilovat o pozici předsedy, není jediným, kdo ve vedení strany končí. O další kandidaturu se už nebude ucházet ani první místopředseda ODS Zbyněk Stanjura. Vyvstává tak otázka, kdo stranu od příštího roku povede, a v kuloárech padá řada jmen.

před 3 hodinami

včera

Emmanuel Macron, Ukrajinský mírový summit 2024 (Bürgenstock)

Vypište volby, nebo rezignujte. Tlak na Macrona roste

Francouzský prezident Emmanuel Macron čelí silnému tlaku, aby vypsal předčasné parlamentní volby nebo rezignoval. K opozičním hlasům se přidávají i jeho bývalí spojenci, kteří požadují, aby Macron okamžitě jednal a ukončil prohlubující se politickou krizi. Jedná se o jedno z nejhorších období politického chaosu ve Francii od vzniku Páté republiky v roce 1958.

včera

Lodní doprava, ilustrační foto

Politico: Ruská flotila znečišťující evropská moře navzdory sankcím je ukázka neschopnosti EU

Ruská „stínová flotila“ tankerů, která obchází západní sankce, nadále znečišťuje evropská moře úniky ropy. Tyto incidenty poukazují na neschopnost Evropy účinně omezit plavidla napojená na Moskvu. Společné vyšetřování organizace SourceMaterial a Politico odhalilo, že nejméně pět tankerů z této flotily pokračovalo v plavbě evropskými vodami, i když za sebou zanechaly ropné skvrny. Dvě z těchto lodí byly individuálně sankcionovány Spojeným královstvím ještě před incidenty. 

včera

včera

včera

Petr Pavel

Prezident teď musí využít všechny své ústavní pravomoci a stát se morálním kompasem. I pro Babiše

Prezident republiky Petr Pavel se nachází v situaci, která může na dlouhé roky vymezit směřování české politiky. Rozhodnutí o tom, komu svěří pověření k sestavení vlády, není pouhým formálním gestem. V sázce je kromě obsazení Strakovy akademie také to, zda se Česká republika vydá cestou umírněné stability, nebo sklouzne k experimentu s nevyzpytatelnou koalicí, v níž by politická racionalita ustoupila ideologickému chaosu.

včera

včera

včera

včera

Svoboda a přímá demokracie (SPD)

Co se stane, pokud SPD získá některý ze silných resortů?

Koalice SPD vedená Tomiem Okamurou má po volbách historicky největší šanci usednout ve vládě. Spolu s ní se do Sněmovny dostaly i PRO, Trikolóra a Svobodní – čtyřblok, který sliboval „vládu pro obyčejné lidi“ a otevřeně zpochybňoval dosavadní směřování země. Pokud tyto strany získají klíčové resorty, lze čekat zásadní zásahy do zemědělství, vnitřní bezpečnosti i obrany. Vítěz voleb Andrej Babiš tak stojí před riskantním úkolem: sestavit vládu, která může změnit kurz země, nebo se rychle rozpadnout.

včera

včera

Soud v USA, ilustrační foto

Nad Trumpem se stahují mračna? Nejvyšší soud mu může osekat pravomoci

Nejvyšší soud Spojených států amerických zahajuje nové funkční období s agendou plnou potenciálně zásadních případů, které by mohly nově definovat rozsah prezidentských pravomocí Donalda Trumpa. Během osmi měsíců, kdy je Trump opět v Bílém domě, testuje hranice výkonné moci, jednostranně zavádí nové politiky, škrtá federální rozpočty a pracovní místa a snaží se pod svou kontrolu dostat dříve nezávislé agentury. 

včera

Nobelova cena je ocenění každoročně udělované za zásadní vědecký výzkum, technické objevy či za přínos lidské společnosti. Ocenění se uděluje ve Stockholmu.

Nobelovu cenu za fyziku získala trojice vědců za průlom v kvantové mechanice

Nobelovu cenu za fyziku pro rok 2025 získala trojice vědců z Velké Británie, Francie a Spojených států za jejich zásadní práci na kvantové mechanice. Ocenění si odnesli John Clarke, britský fyzik působící na Kalifornské univerzitě v Berkeley, Michel Devoret, francouzský fyzik z Yaleovy univerzity, a John Martinis z Kalifornské univerzity v Santa Barbaře. 

včera

Andrej Babiš odevzdal hlas ve sněmovních volbách. (3.10.2025)

Babiš poprvé veřejně okomentoval jednání o vzniku vlády

Předseda hnutí ANO, Andrej Babiš, zahájil na sociálních sítích sérii příspěvků, v nichž hodlá informovat o pokroku ve vyjednávání o nové vládě. Celý proces uvedl slovy: „Makáme naplno.“ Babiš usiluje o sestavení kabinetu s podporou hnutí SPD a strany Motoristé sobě, se kterými má hnutí ANO v Poslanecké sněmovně většinu 108 hlasů.

včera

včera

Izrael, ilustrační foto

Izrael si připomíná dva roky od brutálního útoku Hamásu, pozornost se upíná k jednáním

Izraelci se dnes, v úterý, scházejí po celé zemi, aby si připomněli druhé výročí útoku Hamásu ze 7. října. Během tohoto teroristického přepadení jižního Izraele ozbrojenci vedení Hamásem zabili zhruba 1 200 lidí a dalších 251 unesli jako rukojmí. Památka kolektivního traumatu, které je nejtragičtějším útokem v historii Izraele, nadále silně doléhá na celou zemi.

včera

Andrej Babiš

Co bude, pokud nová Sněmovna nevydá Babiše? Trestu v kauze Čapí hnízdo neunikne ani tak

Andrej Babiš, kandidát na budoucího premiéra, získal v nedávných volbách nový poslanecký mandát. S ním získal i imunitu před trestním stíháním, což ovšem neznamená konec jeho kauzy Čapí hnízdo. Již v úterý se formálně otevře možnost, aby Městský soud v Praze požádal Poslaneckou sněmovnu o jeho vydání. Tuto možnost potvrdila zástupkyně mluvčí soudu Kateřina Eliášová, která uvedla, že soud může o vydání požádat až po zveřejnění výsledků voleb ve Sbírce zákonů. 

včera

Babišova priorita je jednobarevná vláda, slovenská cesta ale nevypadá reálně, říká Brunclík

Politolog Miloš Brunclík z Institutu politologických studií Fakulty sociálních věd Univerzity Karlovy v exkluzivním rozhovoru pro EuroZprávy.cz zhodnotil možnost vzniku vlády hnutí ANO, SPD a Motoristé sobě. „Teď je to první kolo, takže strany přicházejí s maximalistickými požadavky. SPD a Motoristé chtějí do vlády, Babiš je tam optimálně nechce. SPD a Motoristé ale vidí, že mohou být trpěliví, protože bez nich většinová vláda nevznikne, a ještě mají kam ustupovat,“ vysvětluje.

