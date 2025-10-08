Trump povolal do Chicaga Národní gardu

Příjezd Texaské národní gardy do oblasti Chicaga znamená další eskalaci tvrdého postupu prezidenta Donalda Trumpa vůči tomuto městu. V Chicagu už v uplynulých týdnech došlo k zesílení imigračních opatření a také k rostoucímu počtu násilných střetů. Ty se odehrály například na předměstí Broadview, kde byly bezpečnostní složky zachyceny, jak proti demonstrantům používají slzný a pepřový plyn.
Nejnovější přítomnost armády přišla poté, co federální soudkyně April Perry odmítla okamžitě zablokovat vstup vojáků do města. Stalo se tak i navzdory probíhajícímu soudnímu sporu státu Illinois a města Chicaga proti krokům Trumpovy administrativy. Generální prokurátor Illinois Kwame Raoul podal žalobu v pondělí s cílem "okamžitě a trvale" zabránit Trumpovi v nasazení státní Národní gardy nebo vyslání vojáků z jiných států, jako je Texas.
Po rozhodnutí soudkyně Perry však byli vojáci v pondělí mobilizováni a několik médií, včetně Chicago Tribune a New York Times, potvrdilo, že v oblasti Chicaga zůstali i v úterý. Starosta Chicaga Brandon Johnson navíc podepsal výkonný příkaz, který zakazuje agentům Imigračního a celního úřadu (ICE) působit na pozemcích města. Jedná se již o třetí výkonný příkaz, kterým se Chicago snaží omezit pravomoci agentů ICE od chvíle, kdy Trump poprvé naznačil nasazení vojsk.
Johnson při pondělním podpisu prohlásil, že městské pozemky a soukromé podniky, které k tomu nedají souhlas, již nebudou sloužit jako místa pro tyto razie. Dále uvedl, že nemohou agentům dovolit bez kontroly "řádit po celém městě" a dodal, že nikdo nestojí nad zákonem. Johnson vyzval: "Pokud Kongres tuto administrativu nezkontroluje, pak to udělá Chicago." Bílý dům v reakci na to starostu obvinil z "napomáhání a podněcování zločinných nelegálních imigrantů, vrahů, násilníků, obchodníků s lidmi a členů gangů", informoval server Newsweek.
Představitelé Illinois dlouhodobě odsuzují plány Trumpovy administrativy na federální zásah. Guvernér J.B. Pritzker již dříve v rozhovoru pro CBS News vyzval "všechny, aby se Trumpovi postavili" tváří v tvář intervenci. Pritzker zdůraznil, že "žádné jednotky do ulic amerického města nepatří, pokud nejde o povstání nebo skutečnou nouzovou situaci". Dále dodal, že udělá vše pro to, aby zabránil prezidentovi "odebírat lidem práva a využívat armádu k invazi do států".
Starosta Johnson také vehementně odsoudil plánovanou intervenci od prvního náznaku. Během shromáždění ke Dni práce řekl: "Budeme bránit naši demokracii ve městě Chicagu. Budeme chránit lidskost každého jednotlivce ve městě Chicagu." Senátor Illinois Dick Durbin nasazení odsoudil prohlášením, které vydal v době, kdy vojáci do státu přijížděli.
Uvedl, že nasazení Texaské národní gardy navzdory námitkám volených představitelů Illinois je nejen zbytečné, ale také nezákonné. Dodal, že příslušníci Národní gardy si nezaslouží být využíváni jako "političtí pěšáci v politickém divadle prezidenta Trumpa". Trump naznačoval federální intervenci v Chicagu v rámci svého zaměření na města řízená Demokraty za účelem rozšíření federálního prosazování imigračních zákonů.
Trump se opakovaně pokusil nasadit federální jednotky v Portlandu, ale federální soudce jeho poslední snahy zablokoval. Guvernérka Oregonu Tina Kotek v nedávných komentářích pro NPR odsoudila jakoukoli vojenskou intervenci ve státě jako "hrozbu pro naši demokracii" a "budíček" pro další státní úředníky. Trumpova administrativa již dříve v červnu nasadila jednotky Národní gardy v Los Angeles, kde agenti ICE provedli rozsáhlé razie. Trump také v srpnu nasadil tisíce vojáků Národní gardy a federálních agentů ve Washingtonu D.C. v rámci svého bezprecedentního převzetí policejní kontroly nad hlavním městem.
Trump tvrdí, že tyto kroky jsou nezbytné pro pomoc s prosazováním imigračních zákonů a bojem proti kriminalitě. Místní i celostátní demokratičtí lídři však poukazují na to, že úroveň kriminality obecně klesá.
