Střelec z univerzity v USA unikl trestu smrti. Ať shnije v pekle, řekla matka oběti

Trystan Andrew Terrell (22) se přiznal k vraždě dvou lidí a pokusu o vraždu dalších čtyř. Dohoda na zmírnění trestu na doživotí, ale rozhněvala některé z příbuzných obětí.

zdroj: YouTube

Matka jedné z obětí Julie Parlierová řekla se slzami v očích u soudu "ať shnije v pekle" s dodala, že se pachatel měl raději sám zastřelit než zabít jejího devatenáctiletého syna. Advokát odsouzeného uvedl, že jeho klient měl vývojové problémy.

Terrell začal střílet v učebně. Jedenadvacetiletý Riley Howell se Terrellovi postavil, což později umožnilo policistům útočníka rychle odzbrojit. Howell byl však postřelen a nepřežil. Připisuje se mu ale záchrana životů dalších zhruba 50 studentů, kteří byli ve třídě.

Terrell u soudu řekl, že pokud by se vrátil v čase, neudělal by to. "Je mi to líto, udělal jsem chybu," řekl.