Vědci zjistili, jak zastavit ohniska koronaviru. Stačí tři jednoduché věci

Studie publikovaná v PLoS Medicine vytvořila model, ve kterém vědci vyhodnocují přenos viru s osobními ochrannými opatřeními (mytí rukou, nošení roušek a sociální distancování). CNN uvádí, že studie byla založena na interakci lidí z Nizozemí, ale model lze aplikovat i u jiné západní země.

„Odhadujeme, že velké epidemii lze zabránit, pokud účinnost těchto opatření překročí 50 %,“ píšou vědci ve své studii. I v případě včasného sociálního distancování nařízené vládou, které by nedoprovázely další osobní ochranné kroky, vědci odhadují, že by se ohnisko covid-19 pouze zpozdilo, ale nesnížilo by to vrchol infekce.

V případě, že by se vládní nařízení ohledně distancování spojilo s osobními ochrannými kroky, šíření covid-19 by se podle modelu markantně snížilo. „V praxi to znamená, že SARS-CoV-2 nezpůsobí velké ohnisko v zemi, kde 90 % populace přijme sociální distancování a mytí rukou,“ uvedli vědci.

Autoři studie apelují na vlády světa, aby více informovali veřejnost o tom, jak se virus šíří a jak mohou osobní ochranná opatření, včetně nošení roušek pomoci při snížení šíření covid-19. Studie však nezohlednila, že stoprocentní izolace neexistuje. Pořád existují lidé, kteří jsou pozitivní na covid-19 a mohou nakazit další jedince ze zdravotnictví nebo lidi, kteří o ně doma pečují. Malá ohniska jsou stále pravděpodobná.

Ředitel amerického centra pro kontrolu a prevenci nemocí Robert Redfield uvedl, že pokud by všichni nosili ochranu obličeje po dobu až 12 týdnů po celých Spojených státech „přenos viru by se zastavil“. Jeho názor sdílí i člen krizové skupiny pro covid-19 Bílého domu Brett Giroir. „Pokud máme takový stupeň souladu s těmito jednoduchými opatřeními, mohou tato fakta pomoci při vypuknutí ohniska, aniž by ochromila celou oblast,“ řekl Giroir na brífinku ministerstva zdravotnictví v USA.