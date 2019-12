Svržení Trumpa? Výbor Sněmovny USA doporučil schválit ústavní žalobu

Plénum Sněmovny reprezentantů by mělo o impeachmentu hlasovat příští týden. V lednu definitivně rozhodne Senát, který ale ovládají Trumpovi republikáni. Prezident jakékoli obvinění popírá a tvrdí, že žaloba je politické divadlo a hon na čarodějnice.

Výbor o dvou bodech ústavní žaloby debatoval od středy, hlasování se původně očekávalo ve čtvrtek večer. Jednání ale podle poslanců protahovaly spory mezi demokraty prosazujícími impeachment a republikány, kteří hájili pozice prezidenta. Republikánští poslanci předkládali dlouhou řadu dodatků, jejichž přijetí vzhledem k demokratické většině nemělo naději na úspěch. Někteří pronášeli záměrně dlouhé projevy, aby debatu zdrželi.

Po loňských listopadových volbách demokraté ovládli celou Sněmovnu reprezentantů, a tím pádem mají většinu i ve všech jejích výborech. Proto schválení článků ústavní žaloby není překvapením, stejně jako se všeobecně očekává, že příští týden je schválí sněmovní plénum. V Senátu, který bude v lednu o impeachmentu s konečnou platností rozhodovat, je situace opačná. Republikánská většina podle komentátorů nejspíš nedopustí, aby byl prezident své funkce zbaven.

How do you get Impeached when you have done NOTHING wrong (a perfect call), have created the best economy in the history of our Country, rebuilt our Military, fixed the V.A. (Choice!), cut Taxes & Regs, protected your 2nd A, created Jobs, Jobs, Jobs, and soooo much more? Crazy!